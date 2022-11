Musk y Bezos, los nuevos colonizadores

El filósofo José Luis Brea, brillante pensador acerca de la virtualidad, fue también uno los más insistentes en la necesidad de producción de sentido y de comunidad dentro de los nuevos medios digitales de comunicación. Aún vigentes, sus postulados de principios del siglo XXI ilustran muy bien la transición de Twitter, de aquella red social creada por el artista Jack Dorsey, a la de Elon Musk, su nuevo dueño.

Visionario, el también crítico de arte español (1957-2010), autor de La era postmedia, planteaba que cada espacio virtual tiene sus momentos heroicos, de independencia y de subversión creativa, hasta que son colonizados por las grandes corporaciones de comunicación que acaban con la utopía de una democracia electrónica, propician la “basurización” de contenidos y la consecuente desertización por ruido de las propuestas más interesantes. “Frente al modelo de extensión de la niebla”, proponía generar dispositivos de coalisión y espacios de resistencia crítica.

Uno de ellos hoy es el podcast Tech won´t save us (La tecnología no nos salvará), que conduce Paris Marx, canadiense experto en tecnologías digitales y crítico del Silicon Valley. En su episodio “Desmitificando la billonaria carrera espacial”, el también escritor desmonta la narrativa que de sí mismos intentan contarnos Elon Musk y Jeff Bezos, como “benefactores de la humanidad”. Y es que encabezan, dice, ya no solo la colonización de redes, sino del espacio exterior como el gran negocio del futuro.

En resumen: Musk (dueño de Space X, Tesla y Neurolink) propone que la humanidad se convierta en una “especie multiplanetaria” y colonice Marte como lugar sustituto para vivir en caso de un apocalipsis. Por su parte, Bezos, el creador de Amazon y de Blue Origin, plantea que la humanidad se mude a colonias espaciales alrededor de la Tierra que reproduzcan la biología del planeta azul, que permitan tener hasta trillones de seres humanos en el sistema solar “donde hay recursos ilimitados” y que la Tierra se preserve como una especie de museo.

Paris Marx es claro. Esta narrativa es solo un distractor futurista, fantasioso e irrealizable que no toma en cuenta las tareas urgentes de hoy frente al cambio climático ni asume el compromiso real de cambiar la manera como vivimos, producimos y consumimos aquí y ahora. En el fondo, está su feroz competencia por colonizar el espacio exterior. Space X de Musk y Blue Origin de Bezos se disputan contratos multimillonarios de la NASA, del departamento de Defensa y de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. Su plan no es hacer “turismo espacial”, sino ganar contratos públicos para controlar la infraestructura espacial del futuro. Musk ha obtenido contratos multimillonarios para construir misiles, cohetes y satélites, mientras Bezos desarrolla infraestructura espacial para Internet.

Cuando Bezos regresó de su viaje al espacio en 2021,dijo que eran sus empleados y los consumidores de Amazon quienes habían financiado todo. Mal pagados y en condiciones laborales infrahumanas, sus trabajadores en todo el mundo escucharon: “Les agradezco de todo corazón”. Apenas antier, el empresario dijo que donaría su fortuna de 124 mil millones de dólares a obras de caridad. Al mismo tiempo, el New York Times informaba que Amazon despedirá a 10 mil empleados. Por su parte, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, en cuanto llegó a Twitter recortó al 50% del personal.

Tenía razón Brea. Cuando Dorsey abrió su red social en 2006 citaba a Neruda. Hoy, Musk sugiere en Twitter votar por los republicanos. Y va por más.

