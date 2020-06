“Yo ordené suspender el operativo en Culiacán”: AMLO

Cuernavaca, Mor.— El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló ayer que fue él quien ordenó la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, en el fallido operativo realizado en octubre de 2019 en Culiacán.

El señalamiento del Presidente se suma a la lista de dudas y contradicciones sobre el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Guzmán Loera, quien fue capturado y liberado el pasado 17 de octubre en Sinaloa.

“La decisión la tomó el gabinete de seguridad, de manera conjunta, los secretarios de la Defensa Nacional [Sedena], de la Marina [Semar] y de Seguridad Pública [SSPC]. Yo respaldé esa postura porque considero que lo más importante es la protección de las personas”, dijo en ese ese entonces el Jefe de Estado en su conferencia de prensa en Oaxaca.

Empero, desde el mismo 17 de octubre comenzaron las contradicciones. La primera fue del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, quien aseveró que en un recorrido efectivos de la Sedena y la Guardia Nacional fueron agredidos desde una vivienda en un fraccionamiento de Culiacán; al responder a la agresión y asegurar el inmueble encontraron a cuatro personas, entre ellas estaba el hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa.

“Lo anterior generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla; asimismo, otros grupos realizaron acciones violentas en contra de la población en diversos puntos de la ciudad, generando una situación de pánico”, precisó en su momento.

Con el objeto de salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la sociedad culiacanense, “los funcionarios del gabinete de seguridad acordamos suspender dichas acciones”, agregó.

Al día siguiente, desde Oaxaca, el Titular del Ejecutivo aseguró que se trató de un operativo implementado por el Ejército para cumplir con una orden de aprehensión provisional con fines de extradición.

Ahí mismo el Mandatario señaló a pregunta expresa por EL UNIVERSAL que los secretarios de la Defensa, Marina y Seguridad “tomaron decisiones que respaldó, que avaló, porque se tornó muy difícil la situación. Estaban en riesgo muchos ciudadanos, personas, seres humanos, y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó”.

Ese mismo día, desde Culiacán, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, dijo que personal de la policía ministerial, en un afán de obtener “resultados positivos”, actuó de manera precipitada con “deficiente planeación” en un despliegue que no contaba con una orden de cateo, por lo que calificó esta acción como “operativo fallido”.

Luego al hacer una cronología de los hechos, el 31 de octubre, por instrucción del presidente López Obrado, el titular de la Sedena reveló que el responsable nacional del operativo fue el coronel de Caballería del Estado Mayor, Juan José Verde Montes; un día después dijeron que no participó en el despliegue.

Intervención

Ayer al recodar el incidente, el Jefe del Ejecutivo federal mencionó que en materia de seguridad, su gobierno decide sobre la política que se aplica en México, cosa que no sucedía en otras administraciones porque, afirmó, había mucha injerencia de elementos y agencias del extranjero.

“Yo recuerdo que aquí en Morelos ajusticiaron a un jefe de una banda criminal [Arturo Beltrán Leyva El Barbas, líder del Cártel de los Beltrán Leyva], famoso en un operativo y se supo que había intervenido una organización de Estados Unidos.

“No sólo eso, el que estaba de embajador de Estados Unidos en ese entonces declaró que confiaba más en la Marina que en el Ejército, se metió a opinar sobre un asunto que únicamente compete a nosotros los mexicanos, había una injerencia total, eso ya no, hay relaciones de cooperación, pero al mismo tiempo de respeto”, abundó López Obrador.

El Mandatario refirió que aunque parezca increíble, el que dio el ejemplo fue el presidente estadounidense, Donald Trump, quien no intervino “cuando se decidió que para no poner en riesgo a la población para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida más de 200 personas”, se suspendiera el operativo en Culiacán.

“Se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera el operativo y se dejara en libertad a este presunto delincuente”, sostuvo el Presidente.