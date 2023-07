En la de edición de este miércoles 05 de julio, la senadora Xóchitl Gálvez participó en el programa Con los de casa de EL UNIVERSAL, con Maite Azuela, Juan Pablo Becerra-Acosta y David Aponte, director general editorial de El Gran Diario de México.

La aspirante presidencial habló sobre sus "riñas" con el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como del por qué de que la acusen de trabajar bajo la dirección de la oligarquía.

David Aponte cuestionó a la panista sobre si existía alguna relación con personajes como Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Cevallos o Claudio X. González.

Gálvez explicó que "es la única manera en que la pueden atacar", pues lleva toda su vida dedicándose a la agenda social. Contó que ella empezó desde los 14 años, "cansada de un cacique que los tenía fregados" y posteriormente fue escalando hasta que eventualmente se mudó a la Ciudad.

"Yo empecé en un cuarto de lamina en Iztapalapa, no estaba la oligarquía dándome una casa habitación en algún espacio, fui ganándome la vida".

Xóchitl afirmó que fue por su trabajo con las comunidades indígenas que Vicente Fox la llamó a su gabinete.

"Yo no llegué a Fox por pertenecer a un partido político, yo llegué por un trabajo que hacía con las comunidades".

Contó que cuando inicio su candidatura en Hidalgo sufría por falta de dinero, pero la oligarquía de la que la acusan de formar parte, no le dio "lana"

"No tuvieron ni la posibilidad de cuidar mis casillas y perdí por 3 puntos".

Aunado a esto aseguró que cuando fue jefa delegacional derrumbó más de 15 inmuebles de muchos empresarios que violaban la ley.

"No hay un escándalo de corrupción en mi vida, de que me haya ligado o que tenga dinero mal habido en mis cuentas, porque no existe, nunca he recibido un peso de la corrupción..he tenido una agenda luchando...el presidente es incapaz de reconocer esa trayectoria".

Respecto a la fiesta con el 'Jefe' Diego, motivo por el que la acusan de codearse con el selecto círculo, Gálvez aseguró que solo era una comida y muchos de los empresarios presentes han sido invitados a comer a Palacio Nacional.

"Qué de malo tiene juntarte con personas que piensan diferente...por qué estigmatizar que por una comida yo ya soy parte de la oligarquía". cuestionó.

Finalmente le pidió a AMLO dejar de ver a las mujeres como títeres que alguien las controla, porque en su caso, no la controla nadie, agregó.

¿Por qué acusan a Xóchitl Gálvez de pertenecer a la Oligarquía?

En 2016, la panista Xóchitl Gálvez grabó un video en la fiesta de cumpleaños 76 de Diego Fernández de Cevallos, al que acudieron los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón, así como políticos como José Antonio Meade, Porfirio Muñoz Ledo y empresarios como Carlos Slim y Roberto Hernández.

El video fue grabado cuando Gálvez era jefa delegacional de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México y fue por medio de la extinta plataforma Periscope.

Este 05 de julio durante la mañanera, Ana Elizabeth García Vilchis, presentadora de la sección Quién es Quién en las Mentiras de la Semana, criticó a la senadora del PAN y aspirante presidencial por el video y acusó que "se veía muy contenta en la fiesta", y "no cabía de emoción” de codearse con los políticos.

En redes sociales el video le generó algunas criticas, donde cuestionaron si en verdad no pertenecía a la oligarquía.

