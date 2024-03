En las principales ciudades de todo el país miles de mujeres salieron a las calles a alzar la voz con la exigencia de diferentes demandas como justicia, equidad, seguridad, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

En Guadalajara, Jalisco, miles participaron en tres distintas marchas. El grupo más numeroso comenzó a reunirse en torno a la Rotonda de Jaliscienses Ilustres, en el centro tapatío, para caminar hacia la glorieta de las y los desaparecidos. Una de las marchas estuvo integrada por mujeres autodenominadas separatistas y radicales, aproximadamente 2 mil 500 vestidas de negro, quienes hicieron pintas y rompieron algunos vidrios.

En Zacatecas, miles de mujeres salieron sin miedo y con más fuerza a participar en la marcha 8M hasta abarrotar la Plaza de Armas, donde gritaron decenas de consignas como: “¡Vivas nos queremos!” y “¡Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta!”.

Debido a que el gobierno zacatecano mandó blindar los edificios del Centro Histórico, las feministas determinaron tapizar los tablones de madera con sus cartulinas llenas de consignas.

Al término de la marcha se registró un incidente, cuando un grupo de feministas radicales intentó cruzar los cercos, por lo que la marea comenzó a exigir su liberación y se solicitó la intervención de las observadoras de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas.

Además, policías antimotines comenzaron a perseguir y detener a las mujeres que se quedaron a hacer pintas y lanzaron gas pimienta.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, se realizaron dos marchas, una en la que se unieron varios contingentes que estaban conformados por cientos de mujeres juarenses que exigían justicia por las que han sido asesinadas a lo largo de los años.

La otra concentración se realizó en la zona Centro, en la que iban padres de mujeres víctimas de feminicidio y desapariciones, mujeres embarazadas, adolescentes, personas con discapacidad, integrantes de la comunidad LGBT y, por último, un contingente mixto.

En Chihuahua capital la concentración comenzó en la glorieta de Pancho Villa, hasta donde llegaron cientos de mujeres con pancartas y ropa en color morado y la exigencia de justicia por las víctimas de desapariciones y feminicidios en la entidad.

En Monterrey, Nuevo León, miles de mujeres marcharon por calles del centro de la ciudad con una gran manta morada que en letras blancas plasmaba la demanda: “Exigimos justicia para todas”.

“No es normal que todas tengamos historias de abusos”, “Tengo derecho de ver a mis hijos”, “No sabes qué es el miedo, si no naciste mujer”, “Feliz será el día que no falte ninguna”, “Queremos ser libres, no valientes”, fueron, entre muchas otras, algunas de las leyendas que mostraron en cartulinas.

En Puebla, docenas de mujeres marcharon por las principales calles de la capital para exigir un alto a la violencia feminicida y recriminar al estado su inacción para atender problemas de inseguridad y falta de espacios. En la zona centro de la ciudad se registraron pintas y acciones violentas perpetradas por hombres que se infiltraron en la manifestación femenil.

En Xalapa, Veracruz, Boca del Río y Orizaba hubo concentraciones masivas para defender sus derechos y exigir un alto a los feminicidios y desapariciones de mujeres. En la ciudad de Xalapa, Veracruz, ocurrió una de las manifestaciones más copiosas con más participantes del estado. También se manifestaron en Hidalgo, Coahuila, Tlaxcala, Morelos, Durango, Tabasco, Guanajuato, Aguascalientes, BCS, San Luis Potosí, Sonora, Querétaro, Quintana Roo, Baja California, entre otros.