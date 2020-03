Violencia de género, lacra mundial: Eurodiputada

La mayor lacra que existe en la actualidad, en el mundo, es la violencia de género, esa que se produce en contra de las mujeres sin distinción alguna.

“Mujeres que están siendo asesinadas por el mero hecho de ser mujeres”, exclamó Ixtera García, Presidenta de los Socialdemócratas en el Parlamento Europeo.

En entrevista, la eurodiputada puntualizó que en el caso de México debe alertar el hecho que son 10 las mujeres asesinadas al día, se debe hacer más de lo que ya se lleva a cabo.

Un avance, añadió, es que la autoridad reconoce que hay un problema y ahora, si requiere el apoyo y la cooperación de la Unión Europea, sólo debe hacerlo saber para buscar la erradicación del problema.

Es el Estado, subrayó Ixtera García, el que debe poner en marcha todos los recursos a su alcance, para hacer frente al problema, pero también la sociedad civil movilizarse como actualmente lo hacen los grupos de feministas.

P: ¿Cómo se ve desde el Parlamento de la Unión Europea la contención migratoria qué hay en México?

R: Yo creo que hay algo que compartimos desde la perspectiva europea y es la complejidad que tiene el gestionar los flujos migratorios, lo digo porque nosotros también en Europa tenemos una presión migratoria, en estos momentos en algunos lugares que supone ver la necesidad de poner en marcha determinadas políticas y por lo tanto compartimos y somos conscientes de la complejidad, que no hay soluciones fáciles y lo que hay es un componente de intentar abordar esta situación con garantías en materia de derechos humanos, de protección de las personas refugiadas porque, no por una cuestión moral sino por cuestión de legalidad internacional y luego también lo que tiene que ver con la posibilidad de aquellos refugiados que definitivamente deciden quedarse en el país que en principio era de tránsito, tengan oportunidades de incorporarse en el mercado laboral y de hacer una vida con todas las garantías.

P: ¿Considera que México le hace el trabajo sucio a Estados Unidos?

R: No. La situación de México tiene una complejidad importante por su posición geográfica, también por una tradición y por una historia que lleva detrás. Evidentemente es complejo también la relación con Estados Unidos y lo comprendemos perfectamente, pero al final, es un país vecino con el que hay que intentar tener un buen espacio de vecindad.

Hay que buscar ese equilibrio entre garantizar una política de vecindad en donde se puedan también cumplir los derechos humanos, las garantías de cumplimiento de las leyes y en ese sentido, hay que muchas veces guardar equilibrios que son complejos.

P: Derechos Humanos y democracia es una cláusula en el acuerdo entre la Unión Europea y México ¿Considera que hay retrocesos, tarea pendiente?

R: Efectivamente, hay una tarea pendiente y este gobierno tiene también que llevar a cabo un trabajo importante. De hecho hemos estado reunidos con el subsecretario de Derechos Humanos y creo que hay un elemento que es muy importante y es primero: el propio gobierno reconoce esta situación y creo que es un paso adelante porque sólo quien entiende, sólo quien reconoce, sólo quien asume que hay un problema, se pone manos a la obra para conseguir cambiarlo. Difícil sería si te taparas los ojos, por lo tanto yo creo que ese ya es un paso, el reconocimiento de una situación. Ahora, lo que le corresponde al gobierno es implementar las leyes, para conseguir que realmente haya una garantía en ese sentido y que los activistas de Derechos Humanos, los periodistas, puedan ejercer su trabajo con todas las garantías de hacerlo en libertad y que no haya, en ese sentido, problema de actuación.

P: Los feminicidios en México van a la alza, algo falla ¿el Estado?

R: En Europa vemos cómo las cifras están ahí, son evidentes. En todo el mundo hay una lacra, yo creo que es la mayor lacra que existe en estos momentos en nuestras sociedades que es la violencia de género. Mujeres que están siendo asesinadas por el mero hecho de ser mujeres. Hemos dado un paso: es en el reconocimiento de la responsabilidad de toda la sociedad para acabar con esta lacra, porque hace tiempo, la violencia de género, la violencia contra las mujeres era una situación interna, de puertas para adentro de casa, y no había ninguna implicación. Hoy en día ya se reconoce que tenemos las instituciones, junto con el resto de la sociedad, pero tenemos una obligación de actuar en esa situación. Hoy en día tenemos obligación primero, de legislar, y una vez que legislamos, de poner todos los medios para que esas leyes funcionen.

En el caso de España hemos sido pioneros en Europa, en la ley contra la violencia de género que abarca actuaciones en todos los ámbitos: en el área de prevención que es fundamental trabajar en ésta, pero una vez que ya se tiene el caso de violencia de género, poder tratar los casos en concreto, proteger a las mujeres. No podemos decir a las mujeres que denuncien si no tenemos a un lado dispositivos de protección a esas mujeres y luego, instrumentos de reinserción, de posibilitar que estas mujeres dispongan de espacios habitacionales, es decir, si tiene que irse a vivir a otro sitio con sus hijos, que puedan tener capacitación profesional y laboral para tener Independencia económica, es una situación muy compleja, pero que no nos puede suponer no actuar.

Creo que ya hay un reconocimiento to por parte de las instituciones y aquí también del gobierno, porque hemos hablado con ellos de esta cuestión porque nos preocupa. Para mi son cifras insostenibles, el que prácticamente 10 mujeres al día sean asesinadas, es insostenible y nos debe de alertar a todos que debemos hacer más de lo que estamos haciendo y por lo tanto, en ese sentido, todo lo que podamos cooperar en intercambio de buenas prácticas, en poder ver de qué manera podemos erradicar esta cuestión, es algo fundamental; todo lo que tiene que ver con la formación de los cuerpos judiciales , con la formación de los cuerpos policiales, con la educación de niños y niñas en igualdad, porque al final, si no conseguimos crear una sociedad más igualitaria desde abajado, desde educar a niños y niñas en igualdad, no estaremos entendiendo la responsabilidad que tenemos. Es una política transversal e integral.

P: Hay que poner recursos de todo tipo para este tema ¿todo recae en el Estado?

R: Es el Estado el que tiene poner en marcha todos los recursos, por supuesto, pero también debe de haber un trabajo de movilización social y esa labor yo creo que la están haciendo los propios movimientos feministas, de mujeres saliendo a las calles, reivindicando, poniendo una realidad en la opinión pública que hasta hace unos años ha estado invisibilizada, no podemos permitir que siga siendo invisible el que las mujeres somos asesinadas.

Ahí la sociedad tiene una responsabilidad y los movimientos Feministas están asumiendo esa responsabilidad de decir basta ya, ni una menos, no están solas. Necesitamos trabajar en ese sentido. En política de lucha contra la violencia de género hay medias a corto, mediano y largo plazo, las más efectivas son las de largo plazo porque son las que van a cambiar mentalidades y conseguir acabar con el patriarcado y avanzar en sociedades más igualitarias, pero es verdad que no podemos esperar tanto tiempo, por eso es qué hay que combinar esas políticas de largo plazo con políticas más inmediatas de proteger a las mujeres.

P: ¿Habrá nuevos mecanismos desde el Parlamento Europeo, para la ayuda a México en el combate a la corrupción?

R: Yo creo que ahora el gobierno de México da pasos adelante, acertados en materia de transparencia, en materia de austeridad de que el uso de recursos públicos son de todos los ciudadanos y por lo tanto hay que utilizarlos con inteligencia y hay que utilizarlos de la manera en que exista una mayor justicia social y todo lo que tiene que ver cm la transparencia y la lucha contra la corrupción, en ese sentido también hemos puesto a disposición del gobierno de México que todo en lo que podamos ayudar que nos lo hagan saber, un ofrecimiento claro, desde el respeto, el entendimiento.