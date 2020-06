“Violencia contra mujeres es epidemia”: Gabriela Cuevas

La diputada federal de Morena y presidenta de la Unión Interparlamentaria, Gabriela Cuevas, alertó que en esta cuarentena por el Covid-19 dijo que la violencia contra la mujer ya alcanzó proporciones epidémicas en todas las sociedades, con 137 mujeres muertas cada día a nivel mundial a manos de sus familias.

“El nivel de violencia doméstica y de explotación sexual aumenta aun más como resultado de las condiciones de vida en confinamiento y de la tensión económica”, dijo la legisladora de Morena.

Al emitir su mensaje en la conferencia El impacto de Covid-19 en la salud y el bienestar de mujeres, niños y adolescenes, organizada por Every Woman and Every Child, Gabriela Cuevas también alertó que los niños corren el riesgo de convertirse en las mayores víctimas porque serán afectados de manera muy grave por las medidas socioeconómicas.

Especificó que 66 millones de niños en el mundo podrían caer en la extrema pobreza víctimas de la crisis generada por la pandemia del Covid-19, y que el cierre de las escuelas provocará el aumento de la malnutrición con efectos duraderos en el bienestar de los niños y jóvenes.

“Los jóvenes son, en particular, los más vulnerables; también lo son los jóvenes migrantes, los jóvenes refugiados, los jóvenes con VIH-Sida, porque también tienen un acceso limitado a la información, a la educación y a los servicios de apoyo social.

“Para garantizar que esta pandemia no afecte de manera desproporcionada a las mujeres, los niños y los adolescentes es que estamos trabajando, pero también para aprovechar esta oportunidad y construir mejor sociedades más justas”, explicó la expanista.

Por ello, explicó que se necesita garantizar que las medidas que se adopten para responder a la pandemia protejan y apoyen a los más vulnerables.

“Al ser yo una parlamentaria y presidenta de la Unión IP, pensé que los parlamentos tienen una responsabilidad importante a este respecto y deben encontrarse en el corazón mismo de la respuesta nacional y mundial ante el Covid- 19.

“Tenemos que priorizar la continuidad de servicios, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, de inmunización, de programas de nutrición y garantizar el acceso a todas las mujeres, niños y adolescentes. Asimismo, tenemos que tener una fiscalización presupuestaria para que se pueda garantizar el apoyo parlamentario”, añadió la diputada.