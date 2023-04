Ana Francis López Bayghen Patiño, diputada de Morena en la Ciudad de México, denunció a través de redes sociales un incidente que tuvo con el chofer de la diputada local de Acción Nacional, América Rangel.

La diputada Ana Francis Mor contó que la tarde de este martes, al salir del estacionamiento del Congreso capitalino, “me rebasó una camioneta blanca grandota” a alta velocidad.

“Me rebasó para llegar a la rampa y ya se fue (...) el señor del estacionamiento me comentó que qué raro el tipo que me había rebasado, que qué violento y le dije: ‘¿Él de quién es chofer?’, y me dijo ‘de la diputada América (Rangel)’”, contó.

La legisladora de Morena agregó que cuestionó al chofer de la camioneta por su acción: “Y entonces el tipo de bajó de la camioneta, se me quedó viendo de frente, como muy amenazante; justo le empecé a hablar, me dejó con la palabra en la boca y se fue”.

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad calificó este hecho como “intimidación”.

🚨🚨🚨 La Dip. @anafrancismor narra los hechos ocurrido esta tarde donde fue objeto de intimidación.



👉🏼 Checa el video completo en:https://t.co/32w0uuAE6u pic.twitter.com/NTkIOxmJYR — Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México (@GPMorenaCdMex) April 26, 2023

“¿Qué trae o qué?”, pregunta Citlalli Hernández a América Rangel

Tras los hechos, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández cuestionó a la panista América Rangel: “¿Qué trae o qué? Esperemos que no haya sido intencional”.

Hernández expresó su respaldo a la también actriz Ana Francis Mor.

Diputada @AmerangelLorenz, ¿qué trae o qué? Esperemos que no haya sido intencional.



Mucho cariño y solidaridad querida #DipuChula @anafrancismor. https://t.co/IkhFhKYgke — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) April 25, 2023

América Rangel pide cadena de oración para Ana Francis Mor

“Les pido una cadena de oración para que esta diputada de Morena pueda reponerse pronto del terrible trauma que sufrió luego de que un coche se le cerró.

“Ojalá la Fiscalía atienda de inmediato sus denuncias y dé con los responsables de este tremendo delito”, expresó América Rangel en sus redes sociales tras el hecho.

Les pido una cadena de oración para que esta diputada de Morena pueda reponerse pronto del terrible trauma que sufrió luego de que un coche se le cerró.



Ojalá la Fiscalía atienda de inmediato sus denuncias y dé con los responsables de este tremendo delito. https://t.co/BiO8VLUJ7W — América Rangel (@AmerangelLorenz) April 26, 2023

