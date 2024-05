Al borde del llanto, el diputado Gerardo Fernández Noroña se despidió este 30 de abril de la Cámara de Diputados y de su curul 24, con motivo de la Conclusión del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura.

En tribuna, el diputado del Partido del Trabajo expresó que terminó su ciclo en San Lázaro e incluso bromeó: “Parecía que me quedaba para el inventario, pero no, el destino decidió otro camino personal hacia mi persona”.

Ante los diputados y las diputadas, Fernández Noroña agradeció a su grupo parlamentario y mencionó que a pesar de tensiones y “la dureza” de los debates con legisladores y legisladoras de otros partidos, “siempre hemos sabido sacar la tarea adelante”. También reconoció a sus compañeros de otros grupos parlamentarios.

Fernández Noroña, integrante de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, recordó su paso por la oposición e hizo referencia a las elecciones del 2 de junio al señalar que “el pueblo de México determinará los destinos de la Nación”.

También lee Carlos Loret de Mola.- Xóchitl, usando la exitosa estrategia de AMLO

Fernández Noroña, al borde del llanto

Al hacer un llamado a respetar la dignidad de todo ser humano, y tomando agua y aire para no llorar, Fernández Noroña se despidió de la Cámara de Diputados entre aplausos de sus compañeros y compañeras.

“Yo no voy a cambiar, siempre seré como soy, siempre defenderé mis convicciones con toda firmeza y con toda energía, con toda libertad, pero no tenga duda nadie que cuando cualquier persona, por duro opositor que sea, por terrible que se haya comportado en el plano personal, si está en una situación de injusticia o dificultad, siempre contará con mi solidaridad y mi respaldo porque creo que estamos emplazados, comprometidos a con el ejemplo demostrar nuestro humanismo, nuestra solidaridad, nuestro compromiso y nuestra entrega.

“A todo el pueblo nos debemos por igual y a todo el pueblo servimos por igual. Me despido, me despido no sin emoción. He vivido quizás, no, no he vivido quizás, no lo matizo. He vivido los mejores momentos de mi carrera política aquí, en este lugar, lo agradezco, un abrazo”, expresó.

También lee Héctor de Mauelón.- AMLO y el Cártel de Sinaloa