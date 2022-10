“Vamos por un INE sin salarios ofensivos”

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, reiteró que en el debate de la reforma electoral, que inicia esta semana, su bancada va por un Instituto Nacional Electoral (INE) que no sea tan costoso y que tampoco tenga salarios ofensivos.

“Se quiere un instituto electoral que no cueste tanto a los mexicanos, que no tengan sueldos que ofendan al pueblo de México, queremos que sea, efectivamente, ciudadanizado y que no sea un espacio de cuotas para partidos políticos. Nosotros en Morena lo que queremos, efectivamente, es fortalecer al INE”, detalló a través de un comunicado de prensa.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) recordó que esta semana inicia el debate en comisiones a fin de hacer un dictamen que provenga de 104 propuestas que ya están en la mesa.

Aseguró que durante los trabajos Morena entrará a las reuniones con la mayor disposición: “No queremos hacer valer de manera mecánica nuestra mayoría, porque realmente nos mueve el origen de nuestro movimiento, que es vivir en un país más democrático”.

Mier Velazco consideró que el trabajo que inicia este martes para la confección de un anteproyecto de dictamen que contenga todos los consensos en torno a las 104 iniciativas en materia electoral “es un ejercicio inédito de diálogo y apertura que incluirá a todos en la construcción de una democracia más sólida”.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena informó que serán las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Reforma Política-Electoral y Gobernación y Población de la Cámara de Diputados las que estarán a cargo de los trabajos que inician esta semana.

Al señalar que se deben respetar todas las voces, Ignacio Mier Velazco dijo que el primer paso para una efectiva reforma electoral y política en nuestro país implica la apertura y el diálogo.

“Estamos recogiendo las 50 iniciativas en materia de reforma constitucional que han presentado diferentes diputados y diputadas de todos los partidos, incluido Morena, y la del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también vamos a incluir las 54 iniciativas que se han presentado para reformar las leyes secundarias”, añadió.

También expresó que en el grupo parlamentario de Morena están convencidos de que la construcción y el perfeccionamiento de la democracia en México requiere de la participación de todos.

Insistió en que buscan una verdadera reforma electoral que beneficie a los mexicanos, que no sea costosa, que sea verdaderamente democrática, ciudadanizada, que garantice la legalidad, la transparencia, la certeza jurídica y la equidad en los procesos electorales.

El líder parlamentario apuntó que en este ejercicio de construcción se tomarán en cuenta las aportaciones que se hicieron en el parlamento alterno que organizó Va Por México, “porque ahí se escucharon también otras voces”.

Refirió que durante las reuniones de trabajo cada partido podrá expresar todo aquello que consideren que pueda fortalecer los diferentes temas en materia electoral, y citó algunas interrogantes.

“¿Se requiere una Cámara de Diputados integrada por 500?, ¿o es posible que pueda ser la representación popular en un menor número?”, y lo mismo dijo de la revisión del número de integrantes del Senado de la República, congresos locales y de regidores en los ayuntamientos.

Y agregó: “¿Debe desaparecer el financiamiento operativo de los partidos y dejar sólo el financiamiento durante el periodo de campañas?”.