Valle de México habría alcanzado 40 mil contagios de Covid-19 en un día sin medidas de mitigación: López-Gatell

De no haber implementado medidas de mitigación de Covid-19, como la Jornada Nacional de Sana Distancia, en un día el Valle de México habría alcanzado 40 mil contagios del nuevo coronavirus, afirmó Hugo López – Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

En conferencia de prensa, el funcionario destacó que el aplanamiento de la curva consistió en alargar la epidemia a través de las intervenciones del gobierno federal, mismas que lograron reducir 81% el impacto de la epidemia en el país.

“En la historia libre de epidemia hubiéramos tenido una montaña que sube muy rápidamente en 7, 10, 14 días. En el caso del Valle de México, esa curva hubiera llegado a cerca de 40 mil casos en un solo día, en el punto máximo.

"Obviamente eso habría rebasado la capacidad hospitalaria, habría causado un desastre. Si comparamos el punto máximo, tenemos 81% menos de esos contagios, y eso nos permitió, hasta el momento, dar alojamiento en los hospitales a quienes lo necesitan”.

El funcionario enfatizó que durante las próximas semanas continuará la fase de ascenso en el número de contagios, debido a que la epidemia no se comporta de manera sincrónica en todo el país y hay entidades que aún están por llegar a su meseta.

“Lo que ocurrió se llama aplanamiento de curva, eso no quiere decir que la curva deje de existir o desaparezca de un día a otro. Desearíamos que no haya epidemia, pero sería falso decir que se va a acabar mañana, que no habrá personas que mueran, pero sí se pueden hacer drásticas disminuciones.

"La epidemia sigue en esa curva que es más plana, es una colina, no una montaña alta, pero aun así tiene una pendiente. En el Valle de México llevamos varios días en esa meseta y todavía durante varias semanas más seguiremos anunciando día con día que hay más casos hoy que ayer”.

fml