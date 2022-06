Va por México quiere tiro, pero tiene tiradero: Morena

Tras sumar cuatro gubernaturas más a la Cuarta Transformación, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la alianza opositora Va por México no tiene fuerza para la elección presidencial de 2024 y más que haber “tiro”, tienen un “tiradero”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, adelantó que en los próximos dos años trabajarán en la organización de la estructura morenista con miras a la sucesión presidencial. Sin embargo, aclaró que el candidato será definido hasta el próximo año.

Pese a no conseguir las seis de seis gubernaturas en esta jornada electoral, aseguró que el balance final es favorable para el movimiento porque “le arrebatamos cuatro al PRI y al PAN”, pero reconoció que los resultados no los favorecieron en Aguascalientes y Durango, donde venció la alianza Va por México.

Delgado Carrillo minimizó la posibilidad de que Movimiento Ciudadano se una a la alianza opositora: “Allá ellos, como se pongan los vamos a derrotar”, sentenció.

“Estamos llegando ya a 22 gubernaturas en cuatro años, entonces, es un voto a favor también de la política del Presidente de la República, a favor del proyecto transformador y reconocer el trabajo que hicieron nuestros candidatos para lograr la victoria”, aseguró.

En la jornada del pasado domingo, Morena y aliados se impusieron en Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo, de acuerdo con los conteos rápidos del Instituto Nacional Electoral (INE).

Delgado Carrillo acusó que en Aguascalientes, donde compitieron con Nora Ruvalcaba como abanderada, hubo una operación de Estado con la intervención de la policía municipal y mapaches electorales que actuaron con impunidad.

“Nosotros somos demócratas, nosotros siempre aceptaremos el veredicto de la ciudadanía, pero no nos gusta que haya ese tipo de prácticas. Nuestra lucha también es porque vivamos en una auténtica democracia y este tipo de abusos no pueden dejarse pasar como si no ocurrió nada”, subrayó.

En Durango señaló que hubo grupos de choque que tenían el objetivo de amedrentar a los liderazgos y militantes locales.

Al ser cuestionado sobre si impugnarán la elección en estas dos entidades, reconoció que los resultados no fueron favorables, aunque buscan documentar estos hechos “para ver en qué resulta”. Debido a esto, recordó que se trasladó a la entidad el día de la jornada electoral.

La alianza Va por México asegura que hay tiro para 2024 ¿Qué responde Morena?, se le preguntó.

“Que hay un tiradero. Me estaban contando un chiste de una persona que va a un casino con 6 mil pesos, durante la noche pierde 4 mil y sale festejando que ganó 2 mil. Así más o menos hace las cuentas Va por México. Pero que bueno que sigan festejando de manera optimista sus derrotas”, dijo.

¿No hay un rival fuerte en la alianza opositora para 2024?, se cuestionó.

“No lo veo, porque afortunadamente siguen sin entender lo que pasa en este país. Es una alianza unida simplemente por la corrupción, no tienen propuestas para México, su único objetivo es detener a Morena. No les gusta que 10 millones de adultos mayores tengan pensión, que 11 millones tengan becas, no les gusta la austeridad republicana, que se construya un tren en el sureste, el corredor transístmico”, insistió.