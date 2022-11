Va para hombres campaña contra violencia de género

Por primera ocasión, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) lanzará a partir de este miércoles una campaña en radio, televisión, redes sociales y medios impresos dirigida a los hombres para prevenir la violencia de género, pues más de 90% de los ataques contra las mujeres en los distintos ámbitos son cometidos por varones.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la titular de Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann, explica que el objetivo de la campaña, cuya inversión es de 24 millones de pesos, es llamar la atención sobre las causas profundas de la violencia contra las mujeres.

“Queremos poner sobre la mesa la discusión acerca de lo grave que es el machismo y cómo nos determina a mujeres y a hombres. Estamos en una época en la que nos hemos planteado transformar la vida pública, la sociedad e impulsar cambios profundos en la forma en la que nos relacionamos, en una transformación que pone en el centro cerrar las brechas de desigualdad. No dejar a nadie atrás ni a nadie afuera”, comentó.

La campaña, que durará hasta el 12 de diciembre, es única y nueva para Inmujeres, porque por primera ocasión el instituto se dirigirá al sector masculino.

“Estamos queriendo hablar con los hombres, hacer que este sector de la población se cuestione el costo que tiene para ellos el patriarcado, el machismo, esta condición socialmente aprendida de lo que debe ser un hombre y una mujer. Y esa idea tan errónea y tan grave de no reconocernos como iguales. La campaña llama a cambiar, nos dice que todas y todos trabajemos por esta transformación de las conciencias”, dijo Nadine Gasman.

De acuerdo con el instituto, la violencia en los hombres está naturalizada, justificada, incentivada y exigida debido a la construcción social de “ser hombre”.

“La naturalización del ejercicio de la violencia nace y se sustenta de la interacción de los hombres con el resto de los hombres de su entorno. Es decir, se aprende a ‘ser hombre’ en referencia a la medición y demostración de su hombría respecto a otros varones, y la violencia forma parte del cumplimiento”.

Nadine Gasman sostuvo que la campaña no sólo invita a los hombres a ser mejores en sus relaciones con las mujeres, sino también entre ellos mismos.

“Lo que nosotras hemos trabajado, y vamos a seguir haciéndolo porque es prioritario para Inmujeres, es el empoderamiento de las mujeres, pero hoy es tiempo de dirigirnos a los hombres porque son ellos los que tienen que cambiar. Si ellos son parte del problema, también tienen que ser parte de la solución”, dijo.

Aseguró que la campaña es una oportunidad para comenzar a discutir este problema desde la raíz, “desde donde está el núcleo de por qué pasan las cosas, de decirle a los hombres: ‘el machismo, que es lo que te han enseñado y crees que te define, no tiene por qué ser’. Ese mandato social de que eres fuerte, de que eres el proveedor y eso es un gran privilegio, en la práctica hace que la primera causa de muerte entre los jóvenes sean los homicidios. Los accidentes también son una causa importante de lesiones y de muerte entre los hombres”.

Nadine Gasman afirmó: “Esperamos iniciar una conversación, que hombres y mujeres se cuestionen qué quiere decir ‘ser hombre’. Cómo pueden cambiar en los ámbitos familiar, personal, y laboral. Estamos trabajando con organizaciones de hombres, con la Secretaría de Educación Pública y con otras organizaciones de mujeres, de tal manera que esto sea un impulso para una gran conversación nacional”.

Sobre si la campaña puede impactar en la disminución de los feminicidios, expuso: “Nuestra apuesta es a que sí, pero no en el corto plazo. Si nos entendemos y tratamos como iguales y aprendemos a resolver conflictos a través del diálogo y no con la violencia, no con la anulación del otro, pues estamos haciendo una transformación profunda. Esto es un apelo a una transformación profunda vinculada al cambio de la sociedad que estamos queriendo hacer en este gobierno”.

Respecto a los feminicidios que se han registrado en los últimos días, la titular de Inmujeres lo calificó “como una violencia inaceptable que tenemos que combatir. Este es un delito terrible que muestra este desprecio y esa misoginia por las mujeres. No hay nada que justifique esa violencia. Las mujeres tenemos que vivir libres de violencia. No importa cómo te vistas, dónde estés, a qué hora salgas, qué hagas. Nadie tiene derecho de violentar a una mujer”.