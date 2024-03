A petición de los grupos parlamentarios de oposición, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) votará el próximo martes si el dictamen de las 40 horas laborales sube o no al pleno.

Así lo dio a conocer el presidente de dicho órgano legislativo, Jorge Romero, quien detalló que Morena es el grupo parlamentario que está frenando el dictamen.

“No se antoja que haya un impulso real para sacar esta iniciativa. Esto ya es el mundo al revés: lo que surgiera como una iniciativa por parte de Morena y por parte de una legisladora que ya hizo pública su renuncia a ese grupo parlamentario porque no viera que llegó a buen puerto su propuesta, ahora son los grupos parlamentarios de oposición quienes dijimos ‘esto se tiene que votar ya’, por eso anuncio que en la Jucopo se va a votar ya el dictamen de las 40 horas laborales, será la próxima semana”, declaró.

Romero Herrera puntualizó que PRI, PAN, PRD y MC irán a favor de que el dictamen suba al pleno, por lo que si se rechaza, Morena y sus aliados serán los responsables.

“Vamos a ver cómo resulta la votación, porque en Jucopo existe voto ponderado, es decir, que de siete coordinaciones no hay siete votos, no se gana con un cuatro a tres, el coordinador del grupo parlamentario de Morena tiene un voto que equivale a exactamente el mismo número de diputados que tienes, es decir, que tiene por ahí de 200 votos. Pero con esto lo decimos claro: no quieran venir a decir que el PAN es el que está bloqueando esta reforma, dejen de decir que es el PAN el que frena este dictamen, nosotros estamos dispuestos no sólo a que suba, sino a votarlo a favor”, sentenció el panista.

Para Romero Herrera, Morena y sus aliados “están en graves problemas”, pues impulsaron una reforma que ahora no quieren avanzar.

“Yo creo que está en grave dilema el oficialismo. Vuelve a salir el Jefe del Ejecutivo a decir que después de las elecciones... ¡Ah, bueno! Pues entonces que se pongan de acuerdo entre ellos, el problema es entre ellos”, dijo.

Finalmente, explicó que en caso de que la Jucopo vote a favor de que el dictamen suba al pleno el PAN irá a favor en lo general, pero con reservas en lo particular.

“Vamos a favor en lo general, pero creemos que hay modos en los que se debe perfeccionar y por eso haremos reservas. Lo hemos dicho desde el principio: creemos que tiene que ser una reforma con una gradualidad temporal para que no sea de golpe su aplicación. Estamos perfeccionando esa reserva, que estaremos metiendo en caso de que suba al pleno”, aclaró.

Apenas este lunes el coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira, envió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados una excitativa para que se vote el dictamen que propone disminuir de 48 a 40 horas la semana de trabajo.

“Estuve con algunos empresarios y me dijeron que habían estado en algún lugar muy importante y que les habían dicho que no se iba a votar. Parece ser que la oligarquía hace que Morena brinque la cuerda para no mover el dictamen”, manifestó el coordinador de los diputados federales del PRI.

En su programa digital de los sábados por la noche Con peras, manzanas y naranjas, Moreira señaló que ha impulsado el análisis y dictamen en el pleno de la Cámara de Diputados, como una prioridad en este periodo de sesiones y como un asunto de interés público para todos los mexicanos.