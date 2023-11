“Es urgente erradicar los cacicazgos familiares que desde hace al menos dos décadas gobiernan Zacatecas y que no han sido capaces de erradicar la violencia y la inseguridad en el estado”, afirmó el senador por Morena, José Narro Céspedes.

Expuso que el estado vive la peor crisis de violencia en la actual administración estatal lo que ha generado una mayor migración de la población a otras entidades, así como ha afectado el turismo, el regreso de paisanos que viven en Estados Unidos, pero sobre todo se ha trastocado la vida de más de millón y medio de pobladores en todos los municipios.

En entrevista luego de anunciar su intención de participar en la contienda interna de Morena para ser el candidato a la senaduría por Zacatecas, dijo que es el momento de definiciones y de respaldar el proyecto de la 4T y profundizarlo sin regateos, sin ausentarse de las votaciones o abstenerse de participar en los debates.

Reconoció que aunque se ha avanzado mucho para transformar a México, aún existen muchos pendientes en materia legislativa, muchos temas que no se han podido concretar por no haberse logrado la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

Narro añadió que en Morena se busca evitar que existan legisladores “que a la hora del debate se ausenten, que a la hora de la votación aparezcan con votos de otro lado, que utilicen los espacios legislativos para sacar beneficios personales; hoy está por encima de cualquier aspiración el gran proyecto nacional”.

Añadió que el Estado de Zacatecas “debe dar fin de una vez por todas a los cacicazgos familiares que buscan vivir perpetuamente a costa del pueblo zacatecano”.

Señaló que el proyecto de transformación requiere, al interior del Senado, de gente firme que sea leal, que viva, que luche y que haga su mejor esfuerzo para defender el gran proyecto nacional de la cuarta transformación.

“Por eso he decidido participar, porque me he mantenido de manera leal y firme en este proyecto; en todas las votaciones he estado con nuestro presidente; en todas las votaciones a favor de la cuarta transformación. Eso ha provocado que seamos blanco de ataques, de denostaciones y calumnia s, pero n unca nos hemos doblado ni dudado

























