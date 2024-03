De las universitarias que enfrentan algún tipo de violencia, 88.4% no presenta una denuncia ante las autoridades, expone la encuesta Diagnóstico Integral de Violencia por Razón de Género en Educación Superior, elaborada por la organización civil Unión Mujer.

Destaca que las principales manifestaciones de violencia con mayor prevalencia son el lenguaje insultante con 19.4%, seguido de las burlas con 17.3% y chistes sexuales incómodos con 12.6%.

“Se hace evidente que las jóvenes no tienen arraigada una cultura de la denuncia, lo que está ligado, nuevamente, con la falta de confianza en las instituciones y en las sanciones por parte de las autoridades”, dijo en rueda de prensa Paulina Amozurrutia, directora de esa ONG.

Pidió a los candidatos y candidatas a algún cargo de elección popular ingresar en su agenda el tema de la violencia en las escuelas, ya que es un tema que se debe atender inmediatamente. Si bien hay protocolos, no son suficientes”, indicó.

Afirmó que el hecho de que las candidatas a la Presidencia de la República sean mujeres no significa que tengan una agenda de género.

Añadió que en este sexenio el tema de género es algo que no se ha tocado y parece que en continuidad su candidata Claudia Sheinbaum tampoco lo hará. “Se le debe mucho a la mujer y será complejo que lo tomen en serio en estas campañas”.

Destacó que aunque la violencia más generalizada es contra las mujeres, no quiere decir que no exista hacia los hombres, que culturalmente denuncian menos que las mujeres; no obstante, cuatro de cada 10 hombres sufre algún tipo de violencia.

También exigió al gobierno federal generar mayores recursos para fortalecer los protocolos de seguridad de los estudiantes.

El reporte indica que las instituciones de educación superior son percibidas en 84.7% como espacios seguros. Sin embargo, fuera de la escuela sólo 24.1% dijo sentirse seguro.

El 50.3% de los estudiantes entrevistados declaró haber presenciado alguna manifestación de violencia, ya sea de forma verbal, sicológica, social, física o de hostigamiento digital y de este total, 33.5% defendió o ayudó a la persona que sufrió violencia;31.9% no supo cómo reaccionar y 17.7% no hizo nada.

En tanto, 33% de los alumnos universitarios declaró haber sufrido algún tipo de manifestación de violencia, ya fuera verbal, sicológica, social, física, u hostigamiento digital.

Christian Pacheco, investigador de Unión Mujer, indicó que 53.3% de los entrevistados declaró no saber si existe un protocolo en su universidad. En los casos donde existen protocolos, no han sido eficientes para responder ante la violencia.