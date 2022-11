"Un corazón en las entrañas de la tierra"; caricatura de Galindo, en EL UNIVERSAL, gana el Premio Nacional de Periodismo

El jurado del Premio Nacional de Periodismo dio a conocer hoy los ganadores de 2021. En la categoría Caricatura y Humor resultó ganadora la caricatura "Madres buscadoras" de Miguel Ángel Galindo, colaborador de EL UNIVERSAL, quien publicó su trabajo el 27 de julio de 2021.

El jurado estuvo conformado por 15 profesionales especialistas en las categorias de esta premiación.

Viernes de Periodistas en Línea, emisión especial. Ganadores del Premio Naciona De Periodismo 2021. https://t.co/jo1PreASpS — Premio Nacional de Periodismo México (@CCPNPMexico) November 25, 2022

Durante la ceremonia, Cintia Bolio, caricaturista quien presentó el premio dijo de la pieza de Galindo que "el cartón representa la lucha incansable de cientos de madres en el México de las cien mil personas desaparecidas. El autor rinde homenaje y las hace visibles con un trabajo de fuerza y belleza gráfica, dibujando un espacio de empatía en el que una madre, con pala en mano, escarba un corazón en las entrañas de la tierra".

Bolio dijo además que el cartón "es testimonio histórico de las madres que inesperadamente hoy son expertas forenses, hoy aprenden sobre leyes, se capacitan para remover con exactitud la tierra en el desierto y las montañas".

Galindo dijo a EL UNIVERSAL en entrevista tras la revelación del premio que " Las notas periodísticas que mencionan la tragedia de las madres buscadoras son muy conmovedoras ya que muestran cómo el amor es un motor que no necesita combustible y que mueve todo lo que parece inamovible. El segundo aspecto que me parece notable de esa grave situación es que estas madres se encuentran prácticamente solas, aisladas en su búsqueda, no cuentan mas que con la solidaridad de otras madres buscadoras. Es lo que traté de representar de manera un tanto alegórica en el cartón."

Sobre la tradición mexicana del cartón político, Galindo dijo que " La tradición del cartón político en México sigue fuerte, he visto que incluso ya se muestran los cartones en canales de Youtube, Tik Tok, etc. La tecnología no nos ha desplazado, al contrario nos potencia".

Afirmó además que "el cartón político es un lenguaje que retrata la realidad con un gran impacto en los lectores. Lo que también creo es que ese lenguaje debe de impulsarse, las nuevas generaciones de cartonistas tenemos que luchar por mayores espacios y por que la caricatura reciba la importancia que tiene en los medios de comunicación, cosa que aún no se ha logrado".

Entre los ganadores se encuentran Daniela Pastrana, por su trabajo "De vuelta a Casa" en la categoría, Crónica y Periodismo Narrativo; Wendy Selene, reportaje "Traficantes de ADN"; Andrea Alejandra Murcia, en fotografía "Vallas 8M", Julio Hernández López, Opinión, "Mil 805 héctareas excluidas" y "El sabor de las palabras", en Divulgación de Ciencia y Cultura.

Con información de Mario Andrés Landeros

