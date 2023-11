El exsubsecretario de Salud, Hugo López Gatell, fue tundido por un grupo de personas trans que le recriminaron falta de atención a ese grupo poblacional durante su gestión como subsecretario de salud.

Ocurrió durante la conferencia magistral denominada “transversalidad de la salud pública en la 4T”, desarrollada al interior de la Cámara de Diputados, donde las personas asistentes reclamaron al doctor por falta de medicamentos, escases de condones en centros de salud, falta de vacunas contra el VPH, y hasta por el mal uso del lenguaje de género.

“Están impulsando una agenda que para ti es la buena, pero que para nosotras no sirve de nada, y perdón que te lo diga, pero cuando fuiste Subsecretario de Salud ¿cuánta gente, de nuestra gente, murió? se quedó sin medicamentos, no hay medicamentos y sigue el desabasto”, reclamó una de las asistentes.

Una mujer trans de nombre Alina acusó a Gatell de haberles relegado en la aplicación de vacunas contra el Virus del Papiloma Humano.

“Cuando fuiste Subsecretario de Salud pusiste como prioridad a las niñas y los niños de 14 años para vacunarlos contra el VPH, cuando en realidad nosotras somos las que sufrimos el mayor riesgo de contagio porque trabajamos sexualmente. Nos dejaste afuera cuando debimos de ser las primeras en recibir estos tratamientos”. dijo.

Lee también AMLO anuncia 8 mil pesos por hogar en Acapulco para limpieza y manda mensaje a “malandros”

En respuesta, Hugo López-Gatell, aseguró que antes de renunciar al cargo, corrigió dicha “omisión”.

“Ya fue resuelto, sí fue una omisión, una enfermera nos lo hizo ver y se corrigió inmediatamente, todavía era Subsecretario y se hizo la modificación explícita para que se incluyera a este grupo poblacional”, declaró el exaspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

Alguien más denunció la falta de condones en los centros de salud.

“No están llegando los condones, ¿en dónde están los recursos para la prevención?, porque como sociedad civil es lo único que tenemos para trabajar y prevenir que más gente se enferme de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Nos dijeron que la mitad de los recursos para condones los pone la federación y la otra mitad los estados, pero no hay condones”.

Ante los reclamos, la organizadora, la diputada María Clemente, dio por terminada la conferencia bajo el argumento de que se había agotado el tiempo y debía iniciar otro foro.

Lee también “El Nini”, capturado ayer, mantenía rivalidad con “Los Rusos” de “El Mayo” Zambada

Tras el anuncio, una de las asistentes se molestó con el funcionario por querer concluir su ponencia a las 12:00 horas, pues la conferencia estaba programada a las 10:30 y comenzó con 40 minutos de retraso.

“Es una falta de respeto, para quienes sí llegamos temprano que ya se quieran ir. Y decir que te hace falta mucha educación, no tienes manejo del lenguaje”, dijo.

Hugo López-Gatell decidió no confrontar a las personas trans que se manifestaron inconformes, y señaló que ya está acostumbrado a recibir reclamos.

“No me molesta que se saque el coraje contra mí, ya estoy acostumbrado” concluyó.

Lee también “El Nini”, capturado ayer, mantenía rivalidad con “Los Rusos” de “El Mayo” Zambada

Tras perder contienda interna por CDMX, López Gatell dispuesto a ir por el Senado

El ex subsecretario de salud se dijo dispuesto a contender por el Senado de la República, la Cámara de Diputados o "cualquier lugar dónde pueda contribuir a la cuarta transformación".

Entrevistado al interior de la Cámara de Diputados, el exfuncionario Federal quien recientemente perdió la contienda interna para la candidatura al gobierno de la Ciudad de México aseguró que su intención de integrarse a la política no responde a intereses personales, sino a su convicción de contribuir a la 4T.

"Desde cualquier lugar que haya posibilidad, y sobre todo necesidad, yo estaría participando en la transformación, esa es una convicción profunda que tiene que ver con mi postura política y mi posición ideológica en favor de la gente y en favor del respeto de los derechos públicos, y eso lo haré desde cualquier espacio", declaró.

López Gatell dijo que por el momento no tiene una visión preconcebida de qué cargo le gustaría ocupar, pero insistió en que quiere participar en la vida política nacional, y agregó que será Claudia Sheinbaum quién elija el destino político que le corresponde.

"No tengo una visión preconcebida, siempre lo he dicho, lo importante no son las tareas de las personas o los cargos para las personas, lo importante es el proyecto de transformación que es un proyecto colectivo que pertenece al pueblo de México, y en la medida en la que todas las personas podamos contribuir en algo y lo hagamos de manera generosa y no de manera calculada, aquí estaremos. En su momento la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum, hará las propuestas de dónde considera que cada uno deba participar", concluyó.

Lee también Nombran “Otis” a perforadora eléctrica, tras impedir su presentación en Acapulco por paso del huracán





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr/rmlgv