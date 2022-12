Tren Maya funcionara, de Palenque a Chetumal, con diésel especial no contaminante de Deer Park: anuncia AMLO

Al calificarla como “una buena noticia”, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los tramos del Tren Maya que no sean eléctricos, se usará un diésel especial no contaminante producido en la refinería Deer Park, localizada en Houston, Texas.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal detalló que este diésel especial es bajo en azufre.

“De Palenque hasta Chetumal el Tren va a funcionar con un diésel especial no contaminante, por eso hablo de una buena noticia porque es un diésel que se va a importar de la refinería Deer Park y no solo se va a utilizar para el Tren de bajo contenido de azufre no contaminante, sino ya se tomó la decisión que se va a utilizar en toda la Península y lo tiene que ver con Chiapas y Tabasco.

“De Merida a Cancun, Tulum, Chetumal, es eléctrico. ¿Qué tramo son? Es el tramo básicamente 3, 4, 5 y 6. Va ser eléctrico y también va a poder funcionar con ese diésel bajo en azufre”, explicó.

maot