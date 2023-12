Salina Cruz, Oax.- Tras sostener ayer una llamada con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que acordó reforzar las medidas de contención de migrantes en la frontera sur.





En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal detalló que le propuso a Joe Biden sostener una reunión el próximo 27 de diciembre en Palacio Nacional con una delegación de alto nivel del gobierno estadounidense, encabezada por el secretario de Estado de EU, Antony Blinken.

El Mandatario federal reconoció que en los últimos días se ha presentado una “situación extraordinaria” en el aumento de números de migrantes sobre todo de venezolanos, haitianos, cubanos y ecuatorianos, lo cual, indicó,ha limitado que funcionen normalmente los puentes fronterizos.

“Ahora se nos presenta una situación extraordinaria porque aumentó el número de migrantes que pasan por nuestro país con el propósito de llegar a Estados Unidos, sobre todo el número de migrantes Venezolanos, también haitianos, cubanos, ecuatorianos y creció el número y en Piedras Negras, Coahuila hay muchos migrantes, queriendo pasar, esto ha limitado el que funcionen normalmente los puentes, los pasos por esa aduana y vamos a ayudar, como siempre lo hacemos.

“Vamos a tener para tratar todos estos temas una reunión el día 27 de este mes, que es la semana que viene, miércoles, viene el secretario de Estado, Anthony Blink, la señora Elizabeth, encargada de seguridad, también el secretario de Seguridad Interior, Mayorkas. Vamos a tener una reunión en palacio nacional, de eso tratamos en la conversación con el presidente Biden”.





“El presidente Biden informó que le pidió algunas acciones especificas sobre todo para contener el flujo migratorio. ¿Son acciones de contención?”, se le preguntó.

“Lo que ya venimos haciendo y vamos a reforzar todo lo que podamos para ayudar a que se mantenga el flujo, pero ordenado, es que hubo en los últimos tiempos un crecimiento más allá de lo normal, y entonces ellos tienen capacidad para entregar visas de trabajo, de acuerdo a su plan, a razón de mil diarias, pero se saturó y ya se les convirtió en un problema y tuvieron que detener el transporte de trenes y cerrar, pero ya estamos resolviendo eso”.

“El acuerdo es que sigamos trabajando juntos, y ya tenemos nosotros una propuesta para reforzar nuestros planes, de lo que venimos haciendo, básicamente”.





“¿Se van a reforzar las medidas de contención en el sur del país?”, se le insistió.





“Básicamente, pero no sólo eso, contención, son dos cosas más: primero, a ver si logramos llevar a cabo el plan de desarrollo para los pueblos de América Latina y el Caribe, lo que estamos proponiendo desde hace tiempo, que no ha habido la respuesta, porque eso es ir atender las causas, siempre lo hemos dicho, el problema de la migración o él fenómeno migratorio, lo hemos dicho, tiene que ver con la necesidad de la gente de buscarse la vida donde hay trabajo. Nno es por gusto, es por necesidad, entonces eso es lo que vamos a tratar, no es nada más la contención.

“Y lo otro es seguir ayudando a resolver problemas de índole político, como lo de Cuba, como lo de Venezuela, como esto de Guatemala, porque todo eso, de una o otra manera alienta la migración”, dijo.





El Mandatario federal afirmó que él mismo propuso que viniera una delegación del gobierno de la Unión Americana a México para tratar este problema migratorio.

“Yo se lo propuse, yo le propuse, a ver ya nosotros estamos atendiendo el problema, ayer que estuve por allá, porque ayer fui a, a la laguna de Torreón, tuve reunión con el gobernador de Coahuila, me informó, estaba llegando de Piedras Negras, me informó el general encargado de la región que también está allá, en Piedras Negras, se están reuniendo constantemente, se está atendiendo el tema.

“Eso lo estamos analizando, pero decirle también a la gente que no hace falta llegar allá, hay un sistema de solicitud de ingreso a Estados Unidos que he dicho sea de paso, no existía antes, nada más que no se difunde mucho, y ahí también traficantes de personas, que no les conviene que se sepa que se pueden hacer los trámites desde sus lugares de origen”, dijo.