“Trabajaremos de manera conjunta”

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre el encuentro que sostuvo el domingo con 12 senadores y representantes (diputados federales) de los partidos Republicano y Demócrata de Estados Unidos. “Se llegaron a acuerdos para trabajar de manera conjunta” en materia de seguridad, dijo.

“Ya hay un marco de entendimiento, en donde existe cooperación en el tema de seguridad, pero está normada para que no puedan introducirse los elementos de las agencias del gobierno de los Estados Unidos sin conocimiento del gobierno de México”, explicó ayer en conferencia, en las instalaciones de la Séptima Región Militar, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Refirió que no se abordó el tema de una posible intervención de tropas estadounidenses en México por el tráfico de fentanilo, como sugirieron algunos legisladores de ese país.

“Ya no lo hicieron, por respeto, porque ya quedó claro que eso no lo aceptamos, y que el que mencione eso ofende a México, ofende nuestra independencia como país soberano que somos. Ayer no se trató ese asunto”, añadió López Obrador.

Dijo que a los legisladores estadounidenses les informó que su administración coopera en el combate al fentanilo, y que el precursor químico también llega directamente a Estados Unidos y a Canadá. “Entonces, de manera irresponsable, culpan a México, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo para interceptar fentanilo”, aseguró.

El Titular del Ejecutivo añadió que en la reunión que sostuvo con los senadores y representantes de los partidos Demócrata y Republicano también discutieron sobre migración y cooperación para el desarrollo.

Además anunció que el próximo mes, en fecha por definir, en Washington el Comité de Seguridad de México, encabezado por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se reunirá con funcionarios de la Casa Blanca para determinar los mecanismos de cooperación con agencias de inteligencia de Estados Unidos, como la DEA, FBI y CIA.

“Próximamente va a haber una reunión en Washington, va el Comité de Seguridad nuestro a la Casa Blanca, acordamos eso para seguir trabajando de manera conjunta y resolver cómo se tiene que seguir manteniendo la relación con las agencias de Estados Unidos”, explicó.

Por otra parte, dijo que también están esperando a que concluya el proceso penal en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, porque “si confiesa, nadie se atreva nunca jamás a abusar de la confianza y utilizar el cargo para proteger a delincuentes”.

“Ayudaría mucho que hablara sobre su relación con Fox, con Calderón, si les informaba o no, y cuál era su relación con la DEA y con otras agencias, porque hasta fue premiado por el gobierno de Estados Unidos”, señaló.

Expuso que hace falta que la DEA, el FBI y la CIA expliquen por qué se tardaron en reconocer los vínculos de García Luna con el crimen organizado mientras ocupó un cargo de alto rango.