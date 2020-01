Trabajadores del Seguro Popular se manifiestan frente a la Secretaría de Gobernación (Segob), pues alegan que el gobierno federal no les ha asegurado su contratación en el Instituto Salud para el Bienestar (Insabi).

"Al grito de ¡Justicia laboral para el Seguro Popular!", decenas de personas llegaron a la Segob desde hace varios minutos con el objetivo de que algún funcionario los reciba y les explique qué sucederá con sus empleos.

Yolanda Vargas, quien trabajó nueve años en el Seguro Popular, explicó que desde el 1 de enero se quedaron sin empleo y tampoco les han dado alguna explicación sobre su futuro.

"Nosotros éramos el primer contacto con las personas para que no hubiera los problemas que ahora se presentan tanto en hospitales como en centros de salud, por eso hay esa desorganización porque el Insabi no tiene el personal necesario para atender a las personas y brindarle el servicio a los ciudadanos", alegó la mujer.

Los trabajadores como Yolanda Vargas temen que deban esperar 180 días -tiempo que el gobierno tiene para publicar las reglas de operación del Insabi- para conocer cuál será su futuro.

"Queremos trabajar nada más para que no haya ese problema con la población. Se me hace muy injusto porque López Obrador no está cumpliendo lo que nos prometió en su campaña, no nos ha brindado el apoyo para trabajar, al contrario los está matando y es a la gente más vulnerable a la que está matando", expresó Yolanda Vargas.