"Tengo otros datos", dice AMLO ante diagnóstico del INEGI sobre empresas

Luego de que el INEGI dio a conocer que la pandemia de Covid-19 no dejará vivir más de un año a dos de cada tres empresas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le preocupa porque “tengo otros datos”.

“Ya hemos informado como vamos recuperándonos poco a poco. Lo dije en el informe, el abril cayó la economía, mayo, junio, julio y empezamos la recuperación en agosto y vamos avanzando, hay que ver ¿el dato del INEGI a que meses se refiere? No conozco el informe, tengo otros datos,

-“¿Les preocupa este dato del INEGI?”, se le insistió en su conferencia de prensa.

“No, porque yo tengo información de que no se nos ha caído el consumo, de que estamos recuperando los empleos, no tenemos escasez de alimentos, no hay carestía de la vida, no hay devaluación del peso, no nos hemos endeudado, no hemos aumentado impuestos”.

Señaló la gasolina vale hoy menos que el 1 de diciembre de 2018 cuando tomó posesión como Presidente de México, “ahí vamos avanzando”.

“Lo más difícil es lo de la pandemia, eso sí, es muy triste y complicado, aunque ya se está avanzando en tener la vacuna, pero el problema principal que hemos enfrentado es la pandemia, con mucho dolor, porque hemos perdido muchas vidas humanas”.

cg