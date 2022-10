Luego de que este jueves Tatiana Clouthier anunció su renuncia como titular de la Secretaría de Economía, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, su hermano Manuel Clouthier refirió que el tema de la Guardia Nacional “debe haber pesado mucho en su decisión”.

En agosto pasado, Manuel Clouthier retomó una publicación de EL UNIVERSAL que daba cuenta cómo su hermana, entonces vicecoordinadora de los diputados de Morena, cuestionó la formación de la Guardia Nacional y aseguró en 2018 que para el futuro de sus hijos y de su familia no quería a los militares con "el control total del país".

“Cuando estamos hablando de una seguridad en términos de lo que es el país para mi futuro, para mis hijos, para mi familia, yo no quiero a los militares con el control total de este país”, aseguró Clouthier en diciembre de 2018.

“Me dice alguien: ‘es que es mando civil porque lo tiene el Presidente’; Sí, pero la pregunta es: ¿si el presidente fuera Felipe Calderón, [José Antonio] Meade o [Ricardo] Anaya, ¿aprobaríamos esta ley? Esa es la ley que tenemos que aprobar: la ley en que no importa qué presidente esté al frente, que estaríamos dando la totalidad del mando, porque depende que está bien hecha la ley y tiene sus contrapesos para quien esté al frente”, agregó la exsecretaría de Economía.

“Aquí está militarizado, es permanente; inclusive, le estamos dando el mando al presidente en el artículo 89 de la policía privada... ¿Perdón?, ¿dónde he oído eso? O sea, no le puedes dar todo el poder a un hombre, y no es Andrés Manuel o no, estamos hablando de que los hombres somos humanos y no solamente eso, nos podemos morir, ¿y si mañana sube Juan o Pedro o María? El tipo de ley que debemos tener es donde cualquiera puede estar al mando y yo me siento tranquilo, y para eso existen los pesos y contrapesos”, expresó la entonces diputada en 2018.

En el audio, después de esta intervención, Clouthier Carrillo recibió aplausos de sus colegas y remató: “como está redactado ahorita [el dictamen] es un peligro”.

"Como dijo John Lennon, imaginar a todos viviendo en paz”

El 16 de enero de 2019, en la Tribuna de la Cámara de Diputados, Tatiana Clouthier presentó una reserva ante la creación de la Guardia Nacional en la que mencionó que se reflejaba que la gente “tiene un reclamo generalizado y pide un mando civil o un mando mixto”.

“Se debe evitar que se institucionalice la presencia de los militares en el país”, mencionó Clouthier en 2019 al mencionar que las Fuerzas Armadas no están hechas para atender las labores de seguridad pública.

“Debemos cuidar la constitución y en ella no debe ponerse cualquier cosa, por ello considero fundamental que la integración orgánica de la Guardia Nacional no debe ser parte de los preceptos constitucionales, pues reconocer a una junta de jefes de Estado Mayor, equivale a elevar a los militares a un nivel constitucional en la toma de decisiones y por tanto, que puedan ejercer sus funciones sin cuestionamiento alguno”, agregó.

Clouthier recordó “especialmente” a los diputados de la Coalición Juntos Haremos Historia: “La propuesta de campaña fue pacificar al país y desmilitarizar paulatinamente”.

“Repito, no es lo mismo desde la Constitución dar cierto mando a las Fuerzas Armadas que hacerlo en una ley. Los invito a que apoyemos esta reserva que estoy segura, habrá de llevarnos a encontrar el mejor camino para cumplir con lo prometido y dejarlo, como repito, en la ley y no en la Constitución.

“Solo así podremos salir a la calle, mirar a nuestros hijos y familiares y asegurarles que hicimos lo mejor posible, para como dijo John Lennon, imaginar viviendo a todos viviendo en paz”, expresó en 2019 Clouthier.

