Al manifestar que "No es militar ni es general”, el presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió este lunes un video en el que se observa a un supuesto militar manifestarse en contra del Mandatario federal y de la cuarta transformación.

En Palacio Nacional, López Obrador afirmó que esto es parte de la manipulación de la información que hacen sus adversarios para afectar a su movimiento.

“Ayer salió en redes sociales, en un foro, no sé si es del bloque conservador, una denuncia hecha por un militar, general del ejército y resulta que no es general, se vistió, yo creo que tampoco. No es militar ni es general”, dijo.

Este fin de semana, se hizo viral en redes sociales un video en el que un presunto militar pide enjuiciar al presidente López Obrador por atentar en contra de las instituciones como el INE y la Suprema Corte.

“Se puede enjuiciar a una persona que de manera necia y terca se quiere adueñar de las instituciones, como fue el INE, como es ahora de la SCJN, del Tribunal Electoral, el Inai. Creo que todos ustedes están conscientes del problema que tenemos en las manos, muchos nos fuimos con espejitos, nos vendieron espejitos hace cinco años y los compramos”, dijo el supuesto militar en un foro organizado por el grupo “Movimiento México 2030”.

En Palacio Nacional, López Obrador descartó que su gobierno vaya a actuar de manera legal por estas declaraciones.

“Ya ven cómo se vuelven víctimas después, habla uno que hay un presunto delito de... o presunto delito de corrupción y se vuelven víctimas, ya no hay que tocarlos ni testerearlos, pero así están. Imagínense disfrazar de general para denunciar y no es general”, declaró.

Con información de Eduardo Dina



