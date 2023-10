Ante la posibilidad de que en 2024 una mujer gane las elecciones presidenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá ningún problema en que una mujer sea la nueva comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pues afirmó que éstas son muy leales y respetuosas de la autoridad civil.

El Mandatarios federal afirmó en conferencia de prensa matutina que las mujeres son muy responsables, trabajadoras, honestas, y extraordinarias servidoras públicas.

“¿Está preparado el Ejército para un mando femenino en la Presidencia?”, se le preguntó.

“Todo bien, no habría ningún problema, las mujeres son muy responsables, trabajadoras, honestas, decididas. Yo he puesto el ejemplo de que cuando me ayudan mujeres en las labores que me corresponden, cuando fui jefe de Gobierno (de la Ciudad de México), ahora que tengo la encomienda de Presidente de la República, las mujeres me han ayudado muchísimo, son extraordinarias servidoras públicas.

“En el caso de las Fuerzas Armadas son muy leales, muy institucionales, profesionales respetuosos de la autoridad civil y nos están ayudando muchísimo, mucho, mucho, mucho. La verdad no hubiésemos avanzado como lo estamos haciendo sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, me han ayudado mucho”, respondió.





























