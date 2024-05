A un mes de la elección federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que hay que ver con cuidado a quienes digan que no van a cambiar los programas sociales, porque son muy falsarios e hipócritas y “como dicen una cosa, dicen la otra”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 1 de mayo en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que le da gusto que ya todo mundo habla que no van a cambiar los programas del Bienestar.

“Sólo hay que verlo con cuidado, porque son muy falsarios, muy hipócritas, y como dicen una cosa, dicen la otra”, expresó.

El presidente López Obrador criticó que el bloque conservador en el Congreso votó en contra de la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar.

“Esta ley no se aprobó por mayoría amplia, fueron 260 votos (de Morena y aliados) contra 200, porque el bloque conservador no votó, igual que cuando los adultos mayores, los diputados del bloque conservador, no todos, pero del partido más reaccionario, todos los diputados en contra de que la pensión de los adultos mayores se convirtiera en un derecho constitucional”, dijo.

