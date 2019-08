Olimpiada Mexicana de Matemáticas confirma que recibirá recursos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que sí le entregará a la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) los recursos que necesita para organizar el concurso nacional que está programado para noviembre próximo.

"Tenemos el gusto de informar que recibimos una llamada de la SEP quien nos transmitió un mensaje del presidente en el que nos confirma que contaremos con los recursos faltantes para realizar el concurso nacional de la OMM en noviembre próximo", dijo la olimpiada en un comunicado.

Ayer, la OMM dio a conocer que a pesar de haber obtenido medallas de oro, plata y bronce en concursos internacionales como la Olimpiada Internacional de Matemáticas y la Competencia Internacional de Matemáticas, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) no entregaría los recursos que había le había detenido para el segundo semestre del año.

Sin estos recursos, el equipo mexicano no podría participar en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas ni para el 33 concurso Nacional de la Olimpiada.

El consejo consideró que "no es pertinente" entregar dichos recursos puesto que el programa de la Olimpiada, operado por la Sociedad Matemática Mexicana, no incluye, "a estudiantes, jóvenes o grupos vulnerables y/o marginados o en situación de alta o muy alta marginación. No queda claro que las fases incluyan el fomento y mejora del aprendizaje de las matemáticas en los estados", señala una de las evaluaciones que elaboró el Conacyt.

La Olimpiada había denunciado que esta es la primera ocasión en 15 años que no se entregan dichos recursos por parte del Consejo, y también que la SEP no había entregado los recursos que año con año aportaba para el programa.

"Es mañoso evaluar propuestas fragmentadas, pues la OMM es una estrategia y programa global, la Iberoamericana y el Nacional son las partes de un todo, no actividades independientes como se les calificó donde resultaron 'reprobadas'. Dicen que no se trata de un proyecto de calidad”, respondió la Olimpiada.

Esta mañana, durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo que "no es cierto" y que "son nuestros adversarios, o sea, que se la pasan inventado cosas". Tras estos cuestionamientos, el Presidente dijo que la Olimpiada no se va a quedar sin recursos puesto que, "se está ayudando mucho, como nunca, a la ciencia, a la tecnología, a la educación".

"Ya hasta me da flojera, la verdad, pero te contesto de que no hay ningún problema, no se van a quedar sin recursos; al contrario (...) Lo que pasa es que hay inconformidad con los que manejaban todos estos programas y era un tinglado burocrático que se fue creando y todo el apoyo se quedaba en estas instituciones; ahora ya no se entregan estos fondos a todas estas oficinas que fueron creando y se apoya de manera directa".

Sobre la polémica, la OMM resaltó que "no somos adversarios del presidente" sino científicos, matemáticos y divulgadores encargados "de un proyecto cada vez más exitoso".

"Anunciamos también con optimismo una promesa de espacio para conversar con la SEP sobre las posibilidades y futuro de este proyecto para hacerlo más amplio e incluyente".

cev