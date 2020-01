Historias de la Caminata por la Paz: “La Policía Federal abandonó a su desaparecido”

Alrededor de 400 personas y 60 organizaciones sociales se reunieron en Cuernavaca, Morelos, para caminar hasta Palacio Nacional en la Ciudad de México.

Los familiares de personas desaparecidas han protagonizado un movimiento que exige mejores condiciones de seguridad en el país, así como un mayor acceso a la verdad, la justicia y la garantía de no repetición.

El problema no es menor: según la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Subsecretaría de Derechos Humanos son alrededor de 60 mil personas las que se encuentran desaparecidas; más del 90 por ciento de los casos fueron registrados desde el 2006, cuando inició la guerra contra el narcotráfico.

Esta cifra ha obligado a las familias de las víctimas a salir a las calles, ante la inacción de autoridades estatales y federales para buscar a sus seres queridos.

En EL UNIVERSAL te presentamos algunos casos por los que la Caminata por la Paz se ha movilizado para ser recibidos por el gabinete de seguridad del gobierno federal, y a la espera de que el mismo Presidente decida tener un encuentro con ellos.

La Policía Federal abandonó a su desaparecido

Juan Serafín Hernández formaba parte de la Policía Federal cuando desapareció el 13 de marzo del 2018 en Tecámac, Estado de México. Luego de este evento, los familiares de la víctima reclaman que la institución de seguridad se deslindó del caso.

Sandra Yasmin Luna, esposa de Juan Serafín, asegura que cuando visitó el Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa, Ciudad de México, prácticamente les cerraron la puerta y no le dieron ninguna explicación.

"Me dijeron que muchas veces los policías se van con otras mujeres, que lo esperara, que luego iba a regresar, pero eso nunca sucedió. Yo conozco a mi esposo y me duele mucho lo que dijeron porque sé que él no es así", señala Sandra.

La esposa de la víctima recuerda que las horas de aquel 13 de marzo fueron eternas para ella, pues su pareja no respondía el teléfono y él siempre se mantenía en contacto.

El caso de Juan Serafín se encuentra en la Fiscalía Especializada en Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas en la Ciudad de México, donde aún no existe un paradero real del Policía Federal.

