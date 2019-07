Excluidos de educación superior marchan al Zócalo

Aspirantes excluidos de la Educación Superior marchan hacia el Zócalo de la Ciudad de México, donde instalarán un plantón para demandar una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los jóvenes avanzan sobre Paseo de la Reforma, pasarán por Juárez y 5 de Mayo para llegar al Zócalo capitalino. De acuerdo con personal del gobierno de la Ciudad de México, son alrededor de 150 quienes esta noche se reunieron en el Ángel de la Independencia.

Con la consigna de "¡Queremos escuela, Queremos trabajo. Queremos hospitales no queremos militares!", los jóvenes demandan opciones de excelencia académica para más de 250 mil jóvenes que cada año presentan sus exámenes de admisión en las universidades de la Ciudad de México y su zona metropolitana pero no son admitidos.

También reclaman que las opciones que ha planteado el gobierno federal, como las escuelas universitarias Benito Juárez, no son universidades sino centros de adiestramiento; señalan que buscan tomar parte de la experiencia universitaria y no solamente prepararse para el trabajo, además de estudiar lo que desean y no carreras que se les impongan por no haber llenado su cupo puesto que estudiar algo que no quieren, los llevará a la deserción.