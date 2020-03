Evangélicos suspenderán ritos por Covid-19 hasta que autoridades lo ordenen

A diferencia de la Iglesia católica mexicana, que este lunes anunció la suspensión de misas, la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) suspenderá servicios religiosos de manera presencial sólo hasta que se lo ordene la autoridad correspondiente.

“Los actos preventivos que la autoridad ordene, ya sea el secretario o el subsecretario de salud y los secretarios locales. Somos corresponsables de todo lo que está sucediendo en nuestro país”, expresó el pastor Arturo Farela, presidente de esta confraternidad que agrupa a las asociaciones religiosas cristianas y evangélicas todo el país.

“Somos respetuosos de la autoridad y de las leyes. Hasta este momento la autoridad federal ha recomendado que se eviten reuniones masivas de más de 5 mil personas y la autoridad de la Ciudad de México ha llamado a evitar reuniones de más de mil personas. Lo que respecta a nuestras iglesias que tienen menos de mil personas, no hay ningún problema. Continuamos con otras medidas preventivas, como evitar el saludo de mano, el uso de gel antibacterial, el cubrirse la boca al momento de estornudar.”

Sobre la multitudinaria Marcha de Gloria, manifestación que anualmente realizan las congregaciones cristianas cada Sábado de Gloria en la zona centro de la Ciudad de México -y que este año se tiene programada para el 11 de abril-, Farela Gutiérrez reiteró la cooperación de esta asociación con las autoridades de salud:

“Si hay una orden de la autoridad, debidamente fundada y motivada, la vamos a detener. Confraternice está organizando el evento. Tenemos el permiso correspondiente y (si la autoridad ordena suspenderla) lo vamos a hacer. No tenemos ningún problema. Sólo exigimos que no se caiga en el pánico. No hay personas, en este momento, que haya muerto por coronavirus o que haya sido infectada comunitariamente.”

El pastor Farela, uno de los líderes religiosos más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, llamó a escuchar a los especialista en temas de salud: “Es momento de que hablen los científicos y de que los políticos cierren la boca. Los científicos darán fundamento a las medidas que debe seguir la ciudadanía”.