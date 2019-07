“Empresa, dedicada a trasladar migrantes”

[email protected]

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que una empresa se dedicaba a trasladar a cientos de migrantes hacinados en cajas de tráileres y contaba con una flota de hasta seis unidades para este fin.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal aseguró que los servicios de migración y aduanas “estaban muy mal”, por lo que ya se ha comenzado a contratar a “gente honorable y honesta”.

“Toda una empresa se dedicaba al transporte en tráileres de migrantes, operaba trasladando a 150 personas en una caja, en un camión. No era sólo una unidad, [sino] cinco, seis, únicamente de una empresa. Esto ya se atiende y no porque se trata de un ilícito, es por la protección de las vidas de las personas, que es la mayor preocupación”, sostuvo.

El Mandatario indicó que se está “limpiando” al gobierno en su conjunto: “de arriba hacia abajo. Vamos bien, no se tolera la corrupción de nada, vamos pintando bien la raya, la frontera entre delincuencia y autoridad, si no hay esa frontera no se avanza.

“Lo hacemos en todos los casos, se limpia el gobierno en general. Lo que tiene que ver con el servicio migratorio, aduanas y el control de puertos estaba muy mal. Estamos metiendo a Aduanas a gente honorable, honesta, lo mismo en Migración, [donde había] tráfico de personas, pues se daba porque lo menos no se cumplía cabalmente de la responsabilidad de los encargados de estos ilícitos. Lo más grave es que existía complicidad”.

No habrá apagones. López Obrador afirmó que las administraciones pasadas dejaron de apoyar de manera intencional a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para darle paso a las empresas privadas. Aseguró que no habrá un aumento en el costo de la luz, a la par que descartó que haya apagones, puesto que se cuenta con la infraestructura para garantizar el servicio.

El Presidente afirmó que como resultado de los trabajos de mantenimiento que se ha llevado a cabo en las plantas de la CFE se ha incrementado el volumen de la energía que se produce.

“Se está dando este mantenimiento a las plantas y esto significa un ahorro, […] Es muy contrario este proceder a lo que se venía haciendo. El propósito era quitarle capacidad de generación, de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad”, detalló.