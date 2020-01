Pese a que un grupo de padres de familia aseguró que existe desabasto de tratamiento contra el cáncer en el Hospital Infantil de México "Federico Gómez", el director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) Juan Antonio Ferrer, aseguró que el medicamento ya está en el nosocomio.

En entrevista con Notimex, el funcionario criticó que los padres bloquearan el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) la tarde de este miércoles para exigir que les apliquen las quimioterapias a sus hijos que padecen cáncer, ante el retraso del tratamiento por la falta de vincristina.

“El medicamento está en el hospital. Eso nos informa el doctor de ahí, el doctor Nieto, y que pueden ir a preguntar y el medicamento está ahí. No hay necesidad de que tomen esa actitud. Sí ha ocurrido en otras ocasiones (retraso de medicamento), pero lo tienen que ver en el hospital porque sucede que cuando nosotros llegamos al hospital hay el medicamento”, aseveró.

Sin embargo, Omar Enrique Hernández Ibarra, quien es padre de un menor con cáncer, aseguró que el retraso es constante. Criticó que las autoridades del hospital les informaron que el tratamiento ya está en el hospital hasta que los afectados decidieron accionar y bloquear el acceso al AICM.

“No se vale que jueguen con la integridad de los niños. Ahorita ya vieron lo que pretendemos hacer (bloquear los accesos), y qué casualidad que, como siempre, llega el medicamento cuando actuamos. Seguimos en las mismas. Hasta que no se dé una solución a esto y haya una respuesta a nivel federal no nos vamos a mover de aquí”, expresó.

A su vez, Alejandro Calderón Alipi, coordinador nacional de abasto de medicamento del Insabi, expuso que a nivel mundial hay poca producción de ciprofloxamida y vincristina, pero descartó que en México exista una crisis de medicamento.

“Si decíamos que no había crisis es porque nosotros solicitamos la demanda de los hospitales, nos dieron la demanda, compramos lo que se necesitaba y pues no hay crisis. Hay crisis cuando se empiezan a sumar a estados que no estaban contemplados en esa demanda y tenemos que empezar a quitar al que pidió con tiempo para empezar a llenar en otros lados”, declaró.

Asimismo, explicó que hoy en México hay abasto de vincristina, metotrexato y ciprofloxamida. Agregó que “no se está produciendo en el país la vincristina y se está trayendo de fuera, conforme se vaya recibiendo el medicamento se van a repartir. La prioridad es atender a los niños”.

En ese sentido, expuso que este jueves llegará más medicamento y se harán entregas sucesivas para que haya una producción regular, aunque reconoció que dependen de cómo esté la industria mundial.

Mientras tanto María, tía de Pamela, una niña de 12 años que no ha recibido su tratamiento, reclama que hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador les haga caso dejarán de movilizarse.

