En México suman hasta el corte de hoy un total de mil 94 casos positivos de coronavirus Covid-19 .

En conferencia de prensa, el subsecretario Hugo López-Gatell informó que, además, se registran 28 muertos.

El funcionario afirmó que "estamos en un fase de ascenso rápido", en relación a la pandemia del coronavirus.

Dijo que las medidas adoptadas por el Consejo de Salubridad General, que sesionó hoy, son:

* Suspensión inmediata, desde hoy y hasta el 30 de abril de actividades no esenciales, para mitigar la dispersión del virus de sectores públicos y privados, "es decir, todo".

* Dijo que para las actividades no esenciales, no deberán registrarse reuniones de más de 50 personas.

* Se exhorta a toda la población a cumplir el resguardo domiciliario, "permaneciendo en el domicilio el mayor tiempo posible".

* El resguardo, dijo es estricto para la población mayor de 60 años, o con hipertensión, diabetes, enfermedad cardiaca o pulmonar.

* Se deberán postergar todos los censos y encuestas

*Todas las medidas deben aplicarse con estricto apego a los derechos humanos

Después del anuncio de las medidas, los titulares de Sedena y Marina detallaron los planes DNII y plan Marina, y los preparativos que ya tienen listos para la pandemia.

Marcelo Ebrard, canciller, leyó un decreto del Consejo de Salubridad General donde dice que "dada la situación" del coronavirus, ha dictado diversas medidas, y que considera este problema como enfermedad grave.

El consejo "ha determinado declarar emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor", con el afán de proteger la salud de los mexicanos.

Dijo que la Secretaría de Salud dictará todas las acciones, y el acuerdo entrará en vigor y hasta el 30 de abril de 2020.

El contexto

Hoy por la tarde se reunió el Consejo de Salubridad General en Palacio Nacional.

Hasta este domingo, la Secretaría de Salud había informado que había 993 casos confirmados, dos mil 564 sospechosos y 20 muertos por coronavirus.

La tarde de este lunes, la Secretaría de Salud de Tabasco reveló que una persona contagiada con Covid-19 no estuvo en cuarentena y tuvo contacto con 280 personas, por lo que ya se busca a todos ellos para tenerlos en observación.

Además, se dio a conocer que ya se están implementando los nuevos protocolos para prevenir contagios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

