El gobierno mexicano detectó que varios de los 88 connacionales que permanecen detenidos tras la redada que se realizó el pasado miércoles en Mississippi, Estados Unidos, pueden ser sujetos de algún tipo de alivio migratorio y obtener libertad bajo fianza.

Aunque ello no los libra de un proceso migratorio que deberán seguir, pero que bien les puede tomar varios años llevarlo.

La cónsul de México en Houston, Alicia Kerber, que encabeza una de las dos brigadas que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió a atender el tema de la redada, comentó en entrevista que ya se analizan todas las posibilidades que tienen los mexicanos detenidos.

El pasado miércoles las autoridades migratorios llevaron a cabo senda redada en varias empresas empacadoras de alimentos. Fueron detenidas 680 personas entre ellas 122 mexicanos.

De los 122 mexicanos, 34 fueron puestos en libertad de inmediato, a algunos se les colocó un brazalete geolocalizador y con citatorio ante autoridades migratorios.

Hasta ahora son 88 mexicanos detenidos: 57 hombres permanecen en un centro de detención en Natchez, Misisipi; 19 mujeres en Basile, Luisiana y 12 mujeres en Jena, Luisiana.

De acuerdo a la legislación migratoria de Estados Unidos, son 3 los tipos de alivio migratorio a los que pueden acceder quienes son detenidos por situación irregular en el país: un perdón provisional a quienes tienen padre, madre o hijos con enfermedades severas o alguna discapacidad; quienes tienen padre, madre o hijos residentes permanentes o con ciudadanía y quienes tengan hijos en el Ejército.

“Puedo decir que en términos generales sí detectamos muchos casos que pudieran obtener algún alivio migratorio, es decir, que quizá puedan salir con fianza y estar en libertad y llevar su caso. O quizá puedan tener un caso en el que pagan la fianza y seguir su caso que normalmente tarda 2, 3 o 4 años y pueden ir generando derechos para obtener su residencia”, expuso Kerber.

La diplomática mencionó que se analiza caso por caso de los mexicanos y se les cuestiona sobre si tienen hijos menores que requiera alguna atención especial, si han contribuido de alguna manera con la sociedad a través de voluntariados, toda vez que ello es favorable para su caso.

“Nada está escrito”, indicó, “esperamos cruzar información con los abogados para poder tener una opinión más sustentada, que permita dar la asesoría legal que corresponde a cada caso”, indicó.

Por ahora, la sugerencia de las autoridades mexicanas a los connacionales detenidos, es que no firmen nada que no entiendan; no dar información más allá de nombre, edad, de dónde son originarios.

“Toda información que compartan con las autoridades también puede ser usada en su contra, por muy sensibles que se sientan o muy buena gente que vean al oficial, el oficial sí va a compartir su información y puede perjudicar sus casos”, alertó.

Alicia Kerber expuso que a los connacionales las autoridades migratorias de Estados Unidos les pueden ofrecer una orden de salida con la cual les dan 90 días para la deportación, si no firman, su caso pasa a un juez que puede calificar si la persona califica o no para proceso. Si no califica le dan un plazo de 90 días para la deportación.

Otra salida es el retorno voluntario cuyo gasto corre a cargo del migrante, y la ventaja es que no generan antecedentes migratorios en expediente, pero es dejar atrás familia.

La cónsul mexicana comentó que todos los connacionales se encuentran bien. De entre las mujeres solamente una presenta un cuadro de depresión pero ya se le da seguimiento.