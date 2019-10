Activan Plan Marina por incendios en Baja California

La Secretaría de Marina-Armada de México puso en marcha el Plan Marina en su Fase de Auxilio, a fin de coadyuvar con las labores para sofocar los múltiples incendios forestales que afectan el sur del Estado de Baja California.

A través de su Segunda Región Naval iniciaron acciones como el sobrevuelo de un helicóptero tipo Black Hawk, para que en conjunto con funcionarios del gobierno de Baja California y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) se reconocieran las diversas áreas afectadas.

Una vez ubicados los puntos críticos del incendio iniciaron las operaciones de despliegue de grupos de apoyo con un total de 211 elementos navales entre almirantes, capitanes, oficiales, clases y marinería.

También se efectuaron vuelos de reconocimiento y se desplegaron dos pipas de agua, tres vehículos tipo Unimog, dos vehículos tipo comando y una ambulancia, así como tres moto-bombas y una planta de luz.

Marina informó que hasta el momento se han combatido en un 60 por ciento los múltiples incendios forestales, además de que se mantiene presencia permanente del personal naval con material y equipo especializado con el objetivo de sofocar el fuego en su totalidad.

Subrayó que su principal compromiso es la salvaguarda de la vida humana y apoyo incondicional a la ciudadanía, así como la conservación de áreas naturales, en coordinación con los tres niveles de gobierno y la participación de población civil, que ha sido atenta y respetuosa de las indicaciones emitidas por las autoridades.

También emitió recomendaciones como no huir del incendio ladera arriba; buscar áreas planas y caminar en sentido contrario al viento; no intentar cruzar las llamas; si la ropa se prende rodar en el suelo tapando el rostro, y si no se puede huir cubrirse con tierra.

Además cubrir nariz y boca con un trapo, de ser posible húmedo; ponerse ropa que pueda proteger del fuego; retirar materiales inflamables; cerrar puertas y ventanas; y cerrar las llaves del gas.

También encender las luces de las habitaciones para que se pueda ver mejor en la vivienda si se llena de humo; y en caso de evacuación llevarse toda la documentación importante y objetos de valor que se pueda.

En caso de emergencia la dependencia puso a disposición los números telefónicos de Segunda Región Naval 646-172-4000; del Centro de Comando y Control Semar 800 6274621 / 800 (MARINA1); y el conmutador de la Secretaría de Marina 55-56-24-65-00 extensión 1000.