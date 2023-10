Los sindicatos del Poder Judicial de la Federación (PJF) convocaron a los trabajadores a una manifestación pacífica este martes a partir de las 08:00 am a las 09:00 am, en todas las sedes y no caer en provocaciones, así como evitar discursos de odio y quema de figuras de públicas.

En un posicionamiento los sindicatos destacaron que el objeto es continuar el apoyo y solidaridad a la base trabajadora que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en el entendido que se le dará el seguimiento y acompañamiento en todo momento en sus expresiones de defensa firme y digna.

Este lunes durante las protestas trabajadores del PJF, quemaron una piñata de una figura del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en un bloqueo en la Avenida Revolución.

Lee también: Estados se suman a protesta nacional por eliminación de fideicomisos del Poder Judicial

En redes sociales, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) condenó las expresiones simbólicas.

Resaltó que como se ha expresado en otros momentos, el discurso de odio que supone la quema de representaciones de una persona, por pública que esta sea, es un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos que nos unen como mexicanas y mexicanos.

Lee también: Trabajadores del Poder Judicial convocan a protestas por recorte

“La salvaguarda de la democracia, de los derechos humanos y del Estado Derecho, por lo que no debe tolerarse ninguna expresión de esta naturaleza”, subrayó el CJF.

Los trabajadores intentan evitar que desaparezcan 13 de los 14 fideicomisos, esto luego de una iniciativa de ley por la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, que plantea un recorte por más de 15 mil millones de pesos y transferir los recursos a la Tesorería de la Federación.

El Poder Judicial de la Federación condena cualquier discurso de odio. pic.twitter.com/J9oa4aMeUz — CJF (@CJF_Mx) October 16, 2023