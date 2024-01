Es una burla que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga prometiendo el mejor sistema de salud del mundo, cuando continúa el desabasto de medicamentos en el país, señaló el diputado panista Mario Riestra Piña.

"Vivimos una crisis en materia de salud. Nos han prometido que el sistema de salud se asemejaría a Dinamarca, pero en el estado de Puebla tristemente está todavía mucho más lejos de lo que está a nivel nacional”, afirmó.

Dijo que el titular del Ejecutivo miente con su promesa, porque es una propuesta que hizo desde el inicio de su administración, y después de más de cinco años en la Presidencia de la República, no ha podido concretarla.

"Es imposible que, si en casi seis años no brindaron los resultados necesarios, lo vayan a conseguir en el último semestre de la presente administración. Miente el presidente cuando asegura que heredará un sistema de salud de primer mundo", dijo.

El legislador panista añadió que el sector salud en el país también tiene servicios deficientes y falta de mantenimiento en los diferentes hospitales.

En el caso de Puebla, señaló Riestra Piña, no se ha cumplido con la promesa de iniciar con los trabajos de la construcción del hospital de Amozoc; no se han inaugurado los trabajos de edificación del hospital San Alejandro y se siguen presentando problemas de mantenimiento, como goteras, fallas en los elevadores, plagas y falta de consultas médicas en el hospital de la Margarita.

“El IMSS en muchos centros de salud de Puebla se ha convertido en una máquina de sufrimiento; hemos documentado chinches, cucarachas, ratas, elevadores que no funcionan, tuberías fracturadas, ha llovido en los quirófanos, falta de análisis de laboratorio, centros de salud sin agua y muchas otras que no son normales, no solo no en Dinamarca, sino también en este país”, refirió.

Riestra Piña acusó que “el gobierno federal se asuma humanista; sin embargo, las autoridades no hacen nada para evitar el dolor y sufrimiento de las personas”.

