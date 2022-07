Sin coalición, PRI en riesgo de ser irrelevante: Sauri

El PRI corre el riesgo de ser un partido “irrelevante” y “testimonial” si no opta por la coalición para las próximas elecciones nacionales o estatales, afirmó la expresidenta del Consejo Ejecutivo Nacional del PRI, Dulce María Sauri Riancho.

La también exgobernadora interina de Yucatán dijo que ve al PRI con zozobra y preocupación porque ha perdido buena parte de su presencia en México.

Sobre todo si se piensa que desde que desde 2000, cuando se perdió la Presidencia de la República por primera vez, el PRI gobernaba 21 de 32 entidades, tenía mayoría de diputados y senadores, pero ahora el tricolor está reducido a su expresión más pequeña en las cámaras y solamente tiene dos gobernadores Coahuila y Estado de México.

En el programa Las Piezas del Rompecabezas de EL UNIVERSAL, Sauri Riancho explicó que “sin esa capacidad de coalición no se logrará el triunfo” en las próximas elecciones federales como para Coahuila y Edomex.

“Es posible luchar y ganar las gubernaturas del Estado de México y Coahuila. Me parece que hay una condición fundamental que es la coalición electoral para enfrentar esta fuerza mayoritaria que tiende a volverse hegemónica representada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)”, explicó.

Agregó: “El PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano solos no ganan a pesar de sus cuentas alegres, pero tampoco ganan, cualquiera de estas cuatro fuerzas tienen capacidad para hacer perder a un candidato alterno a quien vaya a presentar Morena, pero la coalición tiene posiblemente condiciones para ganar”.

Rechazó que la elección de 2024 ya “esté dada”, “eso será condenar a la gente y al país a acelerar su curva de deterioro”. Además, de ganar un candidato de Morena habrá mucha presión para que se siga el rumbo actual.

Por ello es momento de la negociación política entre fuerzas opositoras y “de la población que no pueden arriesgarse a un mal gobierno de seis años como lo que lamentablemente se registra en la mayoría o todas las entidades donde gobierna Morena”.

Considera que es posible evitar que Morena siga gobernando en 2024 y añadió que es un reto construir hacia 2024, porque “si llegase a ganar Morena se seguirá el rumbo equivocado”.

Sin embargo, es necesario la capacidad de coalición porque de lo contrario no se podrá enfrentar al partido en el poder, lo peor es que “el PRI pase a ser un partido irrelevante... y puede quedar reducido a dar un testimonio”.

La exsenadora y exdiputada, al ser legisladora en cuando menos cuatro periodos, expuso que el gobierno de López Obrador “es un gobierno que ha logrado ser muy eficaz en destruir y poco eficaz en construir”.

Además de que es un gobierno concentrado en una persona, en el que se toman decisiones centralizadas, algo pasa en el PRI.

La maestra y doctora en Historia agregó: “Hay momentos en que siento como si el reloj hubiera dado marcha atrás y nos estamos planteando situaciones que mi generación luchó para superar”.

Advirtió: “Lo que he visto a lo largo de los casi 71 años de mi vida es que los avances son difíciles pero los retrocesos son sencillos algunas veces y esta es mi preocupación central que el país siga en un proceso de desarrollo hacia el bienestar de las personas y familias, un bienestar colectivo”.

Dijo que ella viene de una generación en donde se pretendió modificar el sistema político con armas, pero ella decidió hacerlo dentro del sistema político.

Sin embargo, ahora ve con preocupación la situación de su partido en el que ha militado por más de 40 años, ya que comentó, le hace falta un proyecto de nación, desafortunadamente, consideró que la dirigencia del PRI se contagió de Morena.

Agregó que “de 2019 a 2022 los saldos no son buenos, habría que hacer una evaluación para ver cómo cambiar, porque no veo cómo vamos a persistir o perseverar, como proponen los expresidentes del PRI, en una dinámica si ya vimos que no funciona, pero hasta ahorita no se ve una reconsideración de la presidencia [del PRI] para reconsiderar a través de la suma y no de la exclusión”.