Siempre hay espacio para la austeridad: Delgado sobre el recorte a órganos autónomos

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que se debe aceptar que siempre ha espacio para la austeridad republicana y siempre se puede encontrar un gasto excesivo e innecesario y adelantó que tienen que ser muy cuidadosos con cada pesos que se va a gastar del erario del 2020.

En entrevista, Mario Delgado agregó que para el próximo Presupuesto de Egresos se tiene que hacer más con menos porque así lo demanda la ciudadanía y porque la mayoría de los recursos se están yendo al bienestar de la población, a través de los programas sociales o proyectos de infraestructura.

“Hay que aceptar que siempre hay espacio para la austeridad republicana, que siempre se puede encontrar un gasto excesivo, un gasto innecesario, y la nueva cultura de la austeridad republicana marca que tenemos que ser muy cuidadosos con cada peso que se gasta del erario, y tenemos que ser más eficientes, tenemos que hacer más con menos porque así lo demanda la ciudadanía”, aseguró Mario Delgado.

Este jueves, EL UNIVERSAL publicó que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una propuesta para “rasurar”, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, casi mil 900 millones de pesos a seis órganos autónomos y destinar esos recurso para la atención de niños con cáncer y para reforzar el combate al crimen a través de la Guardia Nacional o la Fiscalía General de la República.

Así, buscan reducir el presupuesto a los institutos Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Federal de Telecomunicaciones (IFT), Nacional Electoral (INE), Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), así como las comisiones Federal de Competencia Económica (Cofece) y Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Ante esto, Mario Delgado explicó que apenas está por arrancar el debate presupuestal, y como la propuesta de Sergio Gutiérrez habrá otras más de reasignación.

“Hay que tener mucho cuidado en lo que se está haciendo. Incluso en el tema del precio del petróleo no hay que echar las campanas al vuelo, no hay que pensar que este incremento en los precios internacionales, primero va a ser permanente, y segundo que todo sea a beneficio. Porque sabemos que desafortunadamente la Reforma Energética nos convirtió en grandes importadores de gasolina. Entonces el balance entre la ganancia por exportar petróleo más caro y la pérdida que tenemos por importar gasolina más cara, pues no es un margen del que podamos sentirnos optimistas”, detalló.

Adelantó que en la Cámara de Diputados van a ser muy responsables en la aprobación del Paquete Económico y no serán una fuente de inestabilidad o incertidumbre para la economía o los mercados.

“Va a haber muchas propuestas. Va a ser un debate largo. Vamos a actuar de manera muy responsable. Yo dije, cuando se recibió el Paquete aquí en la Cámara, que no íbamos a ser una fuente de inestabilidad o de incertidumbre para la economía o para los mercados. Vamos a actuar con mucha responsabilidad. Sabemos que este año ya es el segundo de la austeridad, tenemos que ser doblemente cuidadosos con cualquier recorte o reasignación que se proponga”, dijo el legislador de Morena.