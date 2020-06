Si Salud no modifica plan, Covid no cederá: expertos

A pesar de que la Secretaría de Salud estimó que la pandemia por Covid-19 finalizaría en el Valle de México el 24 de junio, en la última semana el país registró 23 mil 270 nuevos casos, así como 3 mil 202 defunciones. Especialistas consultados por EL UNIVERSAL coinciden en que si no se modifica la estrategia, la pandemia no cederá.

“La curva está tan aplanada que llevamos más de 25 mil muertes, además se anunció que la Ciudad de México pasará a semáforo naranja y no hay condiciones, la transmisión ha sido más intensa en las últimas semanas y si la gente sale a la calle, habrá más contagios”, dijo Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero del Comité de Covid-19.

El doctor Alejandro Macías coincidió en que la pandemia continúa en ascenso y es consecuencia de la relajación de las medidas de sana distancia y al desconfinamiento.

“No es posible que a la gente le digan que no tenga miedo a este virus, no hay condiciones, porque la capacidad de transmisión es muy alta y si hay más personas que salen de su hogar y además no respetan las medidas de sana distancia, será imposible controlar el número de contagios y defunciones”, dijo.

Desde que inició la nueva normalidad el 1 de junio, el número de contagios no ha disminuido: cada 24 horas las entidades federativas han reportado, en promedio, entre 4 mil y 6 mil casos positivos, aunque las autoridades sanitarias enfatizan que esto se debe al tiempo que tardan los resultados de las pruebas de PCR.

Los días que más diagnósticos se registraron en la plataforma de la Secretaría de Salud (Ssa) fueron el 22 y 24 de junio, con 6 mil 288 y 6 mil 104, respectivamente, y el acumulado del 22 al 26 de junio, que es de 23 mil 270, es el más elevado, si se considera que falta contabilizar los contagios de hoy y mañana.

En cuanto a muertes, la última semana reporta 3 mil 202, si el incremento de 700 se mantiene, acumularía más de 4 mil 600 defunciones, la cifra más elevada desde que llegó la pandemia por el nuevo coronavirus a México.

En una revisión realizada por EL UNIVERSAL se constató que en la semana del 1 al 7 de junio se reportaron 23 mil 668 casos nuevos y 3 mil 532 decesos; para la segunda semana de la nueva normalidad se contabilizaron 26 mil 735 diagnósticos y 3 mil 88 fallecimientos.

Para el periodo del 15 al 21 de junio hubo un total de 30 mil 281 casos confirmados y 4 mil 245 muertes, pero en la última semana el incremento fue sostenido, alcanzando el nivel máximo hasta el momento, puesto que en dos días se reportaron más de 6 mil casos nuevos.

Al respecto, López Cervantes aseveró que la nueva normalidad ha constituido un factor para que los contagios no disminuyan, además de la falta de aplicación de pruebas entre la sociedad.

“Aunque existe un semáforo de riesgo, el confinamiento se ha agotado, la población ya no tiene en mente que hay una jornada nacional de sana distancia y que debe permanecer en su casa; al relajarse las medidas de mitigación es normal que los contagios se mantengan y de seguir así no habrá manera de aplanar la curva”, refirió.

Sobre las proyecciones realizadas por el sector Salud, el académico reconoció que éstas son variables y que en cualquier punto pueden modificarse, pero criticó que las autoridades se mantengan en lo dicho y parezca que la responsabilidad es de la sociedad, “si algo salió mal, replantear una estrategia siempre es bueno, es mejor”, dijo.

Macías insistió en la necesidad de que se realicen más pruebas y así poder diagnosticar a las personas de manera temprana e iniciar con un tratamiento, además de que esto permitirá que aquellos que tienen el virus se aíslen y no diseminen el Covid-19.

“Han insistido en que no es necesario hacer más pruebas, el programa de la Ciudad de México es muy bueno y podría replicarse en otras entidades, el hacer más pruebas permitiría detectar a quienes tengan el virus para que se aíslen y no contagien a su familia, compañeros de trabajo o a personas en el transporte público”.

Resaltó que en este tránsito hacia una nueva normalidad es fundamental que la sociedad adopte el uso de mascarilla o cubrebocas, así como las medidas de higiene y la ventilación de espacios públicos.

“No debemos acostumbrarnos a las muertes por Covid ni a los números exorbitantes de contagios, esa no debe ser la nueva normalidad, hay que pasar a la ofensiva, hay que hacer más pruebas, se tienen que hacer más.

“También es necesario generalizar el uso de la mascarilla, toda la población, hasta el Presidente de la República, eso nos ayudará a reducir el riesgo”, finalizó.