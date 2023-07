El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que busca que México sea autosuficiente en combustibles porque si los potencias decidieran no venderle gasolina a nuestro país, a lo mucho un gobierno aguantaría un mes “y lo tumban”.

López Obrador señaló que lo que se busca es que no se siga vendiendo petróleo crudo al extranjero y que se quede en México la materia prima, pues eso significa incremento en el precio de las gasolinas y, por lo tanto, afecta a los consumidores.

“Pero también si procesamos aquí la materia prima, hay empleo, hay trabajo y somos más independientes ¿Cuánto aguantaría un gobierno de México si deciden las potencias no venderle petróleo o mejor dicho no venderle gasolina? ¿Cuánto aguanta si no tenemos gasolina? Cuando mucho un mes y lo tumban.

“Nosotros tenemos que seguir siendo un país independiente y soberano, libre, tenemos que ir a la autosuficiencia energética, al igual que la autosuficiencia alimentaria, eso también hacía adelante para que no nos involucremos en los conflictos de las grandes potencias, de las hegemonías”, declaró.

Con información de Alberto Morales