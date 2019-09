Si hubiese tenido beca de béisbol, no sería Presidente: López Obrador

CDMX.- Al recibir esta mañana en Palacio Nacional a la Selección Nacional campeona de la Serie Mundial Cal Ripken Jr. 2019 de béisbol, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si en su época de estudiante hubiese recibido una beca para jugar béisbol, ahora no sería Jefe del Ejecutivo.

En una reunión privada, en el salón de usos múltiples del recinto histórico, el mandatario saludó de mano en mano a cada uno de los campeones que tienen entre 12 y 13 años de edad.

López Obrador pidió a los jóvenes deportistas aprovechar las becas que da el gobierno y recordó que ahora tenemos nueve mexicanos en las Grandes Ligas, pero a finales del sexenio prevé que sean al menos 50.

“Están invitados para participar en las escuelas, va a haber becas. Van a estar estudiando, becados y jugando béisbol. Yo hubiese querido eso en mis tiempos, a lo mejor no hubiese llegado a la Presidencia porque me hubiese yo quedado jugando béisbol”, dijo en tonó de broma.

Recordó que sus tiempos de joven no había esas oportunidades, ya que los beisbolistas se formaban en el llano, no había escuelas, incluso los jugadores elaboraban sus propios bates, pelotas y guantes.

El presidente rememoró que, en sus buenos tiempos de jugador, se desempeñaba como centerfield y hasta le pagaban para jugar.

“Saben ustedes que es camaronear, los camarones le pagan a uno. Y no me cuidaba yo, me iba yo al fielder y tiraba a home y a veces sin calentar, y sin spikes; el spike es muy bueno para afianzar. Ahora se acostumbra a practicar con tenis, eso está mal, afecta al brazo.

“Tiraba yo a la altura de un perro, hasta que me quedé mocho por no cuidarme y luego tuve que bajar a jugar tercera”, recordó.

En la reunión se presentó un avance del documental de Probeis “Sueños Invictos”, en el que se narra el triunfo de los jóvenes beisbolistas.

Asimismo, el manager del equipo, Karim García, le entregó al presidente López Obrador un bate conmemorativo y le dijo “ahora sí con ese va a macanear”.

Al final, el presidente se tomó la foto oficial con los jugadores y el equipo de entrenadores en los murales de Palacio Nacional.