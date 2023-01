Si Corte declara inconstitucional Plan B, no pasa nada, pero sería una mancha más al tigre: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si la SCJN declara inconstitucional su Plan B de reforma electoral, no pasa nada, pero sería una manchita más al tigre.

“Estarían avalando salarios estratosféricos, pero los mismos ministros estaría violando la Constitución porque ganan más para el Presidente”.

En conferencia de prensa, en Mandatario dijo que el INE sea un aparato antidemocrático.

“La reforma plantea que haya austeridad y no gasten tanto, pero no se pudo hacer una reforma constitucional porque sacaron la soflama del ‘INE no se toca’”.

Agregó que en el supuesto que la Corte dijera que es inconstitucional, “¿afectaría?, no, si este es un aparato antidemocrático, qué es lo fundamental el pueblo, como se va a confiar en los organismos electorales se han dedicado facilitar a avalar los fraudes electorales en México”.



AMLO califica a Lorenzo Córdova como un “farsante”

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, como un “farsante” y un servidor público sin principios.

El titular del Ejecutivo rechazó las declaraciones Córdova en donde señaló que podría ser perseguido al dejar su cargo.

“No tiene problema de nada, él un servidor público desde mi punto de vista sin principios sin ideales, un farsante”.

En tono irónico, el Mandatario dijo que Córdova “no es el más malo de todo ese grupo, hay otros peores”, pero lamentó su actitud, “porque conocí a su papá, fuimos amigos, compañeros, un hombre excepcional y extraordinario, pero pues así suele pasar a veces con los hijos, con los nietos, acuérdense del hijo de Morelos y así otros casos”.

Criticó que el presidente del INE “no tiene ideales, no tiene principios, y también demuestra que no los grados, los títulos son sinónimo de cultura, porque él esté creo que doctorado y es un racista como muchos otros”.

Este es el momento en que los ciudadanos deben presentar todos los recursos legales que estén a su alcance para detener el Plan B de la reforma electoral y defender la democracia, advirtió el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

En la presentación del libro "La Democracia no se toca", que escribió junto con el consejero electoral Ciro Murayama, el presidente del INE insistió en que los cambios legales impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena dinamitan las elecciones, por lo que sentenció que todos los ciudadanos somos responsables "de que este barco no solamente no quede a la deriva, sino que siga avanzando en esa ruta de avanzar y consolidar nuestra democracia".

