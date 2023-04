La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo propuso recuperar las vías férreas del país, para impulsar la conectividad interestatal.

“La recuperación del ferrocarril, sea en una parte concesionado y en otra parte como transporte del Estado, como hoy se está haciendo el Tren Maya o el Transístmico, es fundamental.

Solamente imaginemos recuperar el tren México-Querétaro, Jalisco, Puebla, cambiaría completamente la conectividad de las personas y la conectividad de las mercancías”, afirmó la mandataria capitalina durante su intervención en el foro “Movilidad para el Bienestar”, del quinto conversatorio “La Ciudad y la Transformación”, realizado en Faro Cosmos.

Durante el encuentro donde participaron: la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa; el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina; y el arquitecto y urbanista, Federico Taboada López; la mandataria capitalina, recordó que la privatización de los ferrocarriles no cumplió con el desarrollo de este medio de transporte, el cual terminó en su desaparición.

Lee también: Sheinbaum supervisa trabajos de modernización de L1 del Metro

“Hoy están concesionadas la mayoría de las vías, pero además que no se ha desarrollado. No solamente es un tema, repito, de privatización o no privatización, sino que en aquel entonces, esa privatización llevó a la desaparición. Y hoy lo que tenemos son problemas graves de saturación de carreteras por el transporte de carga”, indicó.

Al hablar sobre los proyectos impulsados en la Ciudad de México, en materia de Movilidad, Claudia Sheinbaum, resaltó que responden a una visión de justicia social, de cuidado ambiental, generación de infraestructura urbana e innovación tecnológica.

“A eso llamamos una Movilidad Integrada y Sustentable, que se refleja en esta tarjetita con la que podemos entrar a cualquier modo de transporte en la ciudad. (...) Nuestro objetivo es que este año, por ejemplo, en todo el Metro, se acabe el boleto y todo el Metro sea con tarjeta, y que sigamos aumentando la tarjeta en el transporte concesionado”, informó.

Lee también: Guardia Nacional se queda en el Metro, pero solo por las noches: Sheinbaum

Sobre la transición que tiene la Ciudad de México hacía la Electromovilidad, la Jefa de Gobierno destacó la construcción de tres líneas de Cablebús; el Trolebús Elevado; la modernización del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro; la Línea 3 del Metrobús, la primera completamente eléctrica en el mundo, la renovación de unidades en la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y la ampliación del sistema Ecobici.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

tjm