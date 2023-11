El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Secretaría de la Función Pública (SFP) puede realizar las tareas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues aseguró que este organismo es “un florero que está de adorno" y que "cuesta muchísimo”.

El Mandatario federal señaló en conferencia de prensa que existen otros organismos y dependencias que pueden ayudar a la transparencia la información pública y sustituir al Inai.

“Sí existe en el Ejecutivo la Secretaría de la Función Pública, sí existe como organismo autónomo en la Fiscalía General de la República, si existe la Auditoría Superior de la Federación del Poder Legislativo ¿para qué el Instituto de la Transparencia o otros institutos?

"Sí hay necesidad de pedir información, todos estamos obligados a aportar información y esa es una función de la Secretaría que lleva el nombre de Función Pública y no haría falta ese aparato que es un florero, que está de adorno. Ojalá nada más estuviese de adorno, (pero) cuesta muchísimo”, afirmó.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que la siguiente administración tendrá que hacer una reforma para mejorar el acceso a la información y que no cueste tanto a la administración pública.

“Son de las reformas que hay que hacer para adelante, porque si no, si para que quienes nos van a sustituir se ocupen de eso, porque si no nos van a salir de que ‘Todos somos INE’ y ‘Todos somos Poder Judicial’, y ¿cómo se llama eso? y que ‘El INAI no se toca’. Yo creo que lo más importante de todo, porque ya va a llegar el momento en que se van a tener que hacer esa reformas administrativas, porque son gastos innecesarios, duplicidad de funciones, ya va a llegar el momento”, declaró.

