“Cuatro, tres, dos, grabando”, es la frase con la que se coordinan Santa Claus y Musgo, el duende quien grabará el mensaje en video con su celular.

El hombre de barba blanca y vestimenta roja inicia: “Jo, jo, jo, hola pequeña, me da mucho gusto saludarte a través de este video y decirte que a lo largo de este año has sido una buena niña, no cambies, no dejes de hacer las cosas que te hacen feliz y recuerda hacerlas con mucho amor, echarle ganas a la escuela, ser respetuosa, querer a tu familia y no olvidar que el verdadero sentido de la Navidad es el amor y de la vida misma, salúdame a tus primos y hermanos. Debo irme porque tengo mucho trabajo en la fábrica, así que te deseo una ¡Feliz Navidad!”, cortan el video.

Óscar Manjarrez comenta que en su convivencia con los infantes hay experiencias devastadoras, graciosas y algunas complicadas, pues hay niños que le preguntan por familiares fallecidos o le piden por su salud. Foto: Juan Boites

Óscar Manjarrez tiene más de 10 años encarnando a Santa Claus, ayudado por dos de sus tres duendes, sus hijos Julieta y Javier, quienes se encargan de la escenografía, música y lo asisten para que tome forma de Papá Noel.

“Ser Santa me ha cambiado la vida, porque las experiencias con los niños a veces son devastadoras, graciosas, complicadas, tienen preguntas muy difíciles, como a ¿dónde están sus familiares muertos? A veces te quedas sin palabras porque hay pequeños que te piden salud porque están enfermos, y ahí de verdad quisiera ser Santa Claus para poder sanarlos”, cuenta Óscar.

La idea de los videosaludos surgió a raíz de la pandemia de Covid-19 en 2020, pero aún son muy demandados en el país. Foto: Juan Boites

Sus hijos Julieta y Javier ayudan a Óscar a entrar en el personaje de Santa Claus y con la escenografía. Foto: Juan Boites

Santa Claus incorpora la tecn. Además de las grabaciones personalizadas, Santa realiza shows para llevar el espíritu navideño a la comunidad. ología con videosaludos Foto: Juan Boites

La idea de los videosaludos surgió con la pandemia de Covid-19, en 2020. “Ahora los seguimos haciendo porque han tenido demanda, nos hemos ajustado a la tecnología, la gente nos ha contactado de muchos lugares del país. Mando videos a Guatemala y Costa Rica”.

La música suena de fondo en el camerino, pues están por dar inicio a un show, pero antes, Santa Claus tiene que grabar un videosaludo con el que finaliza: “Recuerden que el verdadero significado de la Navidad es el amor, y que tengan una muy ¡Feliz Navidad!”.