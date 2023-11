Durante la discusión sobre las acciones para apoyar a las personas damnificadas de Acapulco por el huracán “Otis”, la senadora panista Lilly Téllez señaló que la legisladora de Morena, Antares Vázquez, “está haciendo un show” sobre un supuesto anuncio que hizo en Instagram para bajar de peso, ante sus aspiraciones por la gubernatura de Morena.

Por su lado, la senadora Antares Vázquez solicitó quitar del Diario de los Debates “la participación de la señora Lilly Téllez en que se mete con mi físico, con mis decisiones de mi cuerpo”: “Y eso no es un tema legislativo, y quiero pedir que se retire de sus declaraciones”.

“Que me escuche bien la senadora Antares: Lo que digo, lo que dije es mi responsabilidad, lo digo y lo sostengo y lo voy a repetir, que no se quite nada de lo que yo dije. Y está usted senadora Antares totalmente, fuera de lugar. Yo nunca no me metí con su vida privada, usted la publicó, usted tiene un reality show a través de Instagram, que es una red pública, invitando a que la sigan para que vean cómo usted baja de peso, eso es lo que usted publicó y yo le reitero que la felicito con todo mi corazón. ¡Bravo senadora Antares, que baje muchos kilos para que ponga un buen ejemplo!”, reviró la senadora Téllez.

Se enojó la morenista Antares Vázquez y pidió que se borre lo que dije 😝

Pero, por supuesto que no, ahora le aplaudo a la bully, para que vean qué linda soy 👇 pic.twitter.com/3TGQpgOl9p — Lilly Téllez (@LillyTellez) November 8, 2023

AMLO reacciona a discusión de Téllez y Antares

En su conferencia mañanera de este jueves 9 de noviembre en Palacio Nacional, López Obrador reaccionó a la discusión entre Téllez y Vázquez, al pedir también a la oposición que reflexione y le pida cuentas al empresario Claudio X. González.

“O sea, está bien que miente madres Vicente Fox. ¿Está bien que suban a la tribuna, no, a decir que una persona está gorda? ¿Ofender así? O cosas peores, mentarle la madre al presidente”, expresó López Obrador.

