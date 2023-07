La senadora Xóchitl Gálvez presumió que ya rebasó el requisito establecido por el comité organizador del Frente Amplio por México, al reunir más de 160 mil firmas de respaldo a su aspiración presidencial.

Entrevistada en Oaxaca, donde denunció hostigamiento de morenistas, dijo que su meta es llegar a un millón de firmas, pero lo más importante, recalcó, es que éstas se traduzcan en votos durante la consulta ciudadana del próximo 3 de septiembre.

Destacó que las firmas recabadas hasta el momento representan “que sí he logrado despertar cierta emoción. El hecho que la gente me diga: ‘Estoy feliz, estoy contento, estoy esperanzado’, me representa algo positivo y un compromiso de seguir trabajando”.

¿Cuántas firmas lleva hasta ahora?, se le preguntó.

“Yo hasta donde me quedé, más de 160 mil, pero pueden seguir sumando porque ahora de lo que se trata es de la votación, pues yo lo que necesito el 3 de septiembre son votos, y ojalá lleguemos al millón de firmas. Ahora vienen las plataformas de los partidos, esas también son importantes. Esta era la plataforma ciudadana, que es justo a donde yo había querido apostar, a que sean los ciudadanos sin partido, los de a pie”, respondió.

Gálvez Ruiz denunció que es víctima de agresiones por militantes de Morena. Señaló que han mandado gente a reventar sus eventos, por lo que exigió a la dirigencia estatal guinda que la respeten, aunque más tarde aclaró que sólo fue hostigada con gritos de los simpatizantes del Presidente.

“No hay necesidad de violentar, de intimidar, yo sé que ellos gobiernan en Oaxaca, yo sé que ellos son muy poderosos y yo tengo derecho a hacer este recorrido”, manifestó.

Reveló que no sólo fue hostigada en recorrridos, también cuando estaba comprando algunas artesanías oaxaqueñas.

“Yo suelo comprar artesanía, no estaba haciendo promoción política, no estaba dando folletos ni pidiendo nada indebido. La gente se acercó a tomarse fotos (…) la gente se acercaba normal porque me reconoce, porque les caigo bien, pues ni modo, les caigo bien y también se abrieron y me mandaron ahí a reventadores para sacarme de la feria. Pobres artesanas, porque yo estaba comprando y creo que no era justo”.

Exigió a los dirigentes de Morena en Oaxaca que se tomen un calmex o un té de tila, porque en esa entidad hay mucho cariño hacia ella por el trabajo que ha realizado durante muchos años en favor de las comunidades indígenas: “Yo creo que no hay necesidad de confrontarnos”, expresó.

En Huajuapan de León advirtió que el Presidente seguirá usando el aparato del Estado para atacarla y tratar de afectar sus aspiraciones.

“Se me va a venir el aparato durísimo, ya se metieron con mis empresas, ya sacaron información fiscal confidencial para tratar de desacreditarme, pero no es un delito ser empresario, delito es ser bandido, delito es robar al pueblo y eso sí que no lo he hecho nunca”, subrayó.

“Se me va a venir todo el aparato del Presidente encima, me odia porque sus corcholatas no son tan simpáticas, porque no levantan emoción, diversión, porque la verdad es que me trata de insultar con los tamales y yo le doy la vuelta con el tamal, me trata de insultar con las gelatinas y yo le doy la vuelta, me trata de insultar con la Señora X y yo le doy la vuelta con la Señora X”, destacó.