Autoridades de la Red Nacional de Refugios (RNR) denunciaron violencia institucional por parte del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), pues siguen sin liberarse los 420 millones de pesos que fueron aprobados para la operación de los refugios que atienden a mujeres víctimas de la violencia.

"Promesas, acuerdos no cumplidos, retrasos y demagogia es lo que hemos recibido, más priorización omnipotente de los procesos burocráticos por encima de los derechos humanos, solicitudes diarias improcedentes y que contravienen a los lineamientos del Programa de Refugios que solo postergan la liberación del presupuesto, lo que significa endeudamiento, limitación de recursos y de insumos para cubrir las necesidades de las mujeres, niñas y niños", acusaron a través de un comunicado.

Lo anterior, afirmaron, transgrede los derechos de más de 10 mil mujeres e infantes a nivel nacional, principalmente su derecho a la vida.

"¿Cómo tener paciencia cuando estamos hablando del atropello a un derecho humano? ¿cómo tener paciencia cuando en México se comenten más de 10 feminicidios al día, más del 66% de las mujeres ha vivido algún tipo de violencias y a más 3,800 familias entre dos y tres integrantes se les está transgrediendo sus derechos humanos con este retraso burocrático y demagógico del presupuesto", advirtieron.

Lee también Senado alista convocatoria para crear app que prevenga feminicidios y violencia de género

Para la RNR, la transferencia del Programa de Refugios de la Secretaría de Bienestar a la Secretaría de Gobernación era innecesaria; "el Proceso estaba ya avanzado y perfectamente cuidado en el INDESOL, estando en las condiciones de firmar en marzo con la Secretaría de Bienestar los Convenios correspondientes, proceso que se detuvo totalmente por esta insistente transferencia".

Adicional a ello, denunciaron, no se quiere cubrir los pagos del personal que labora en los refugios.

"Hay un desgaste emocional de las profesionistas, quienes no han recibido sus honorarios y a quienes el área legal de la SEGOB, sin sustento alguno, no ha autorizado cubrir todos los meses laborados, según nos han informado en CONAVIM son el área que les marca los procesos. Todo esto es violencia institucional, que no solo la recibimos quienes estamos al frente de los espacios de protección, sino también las miles de mujeres e infancias que se encuentran en los Refugios y sus Centros de Atención Externos", lamentaron.

Lee también PRI condena retención de recursos para refugios de mujeres; cerca de 25% tuvieron que cerrar

Dichos recursos, recordaron, fueron expresamente etiquetados por el Congreso de la Unión para Refugios y sus Centros Externos.

"Por ende, no se requiere paciencia, urge y solicitamos proteger y garantizar un derecho humano, aplicar el presupuesto y cumplir las leyes, que el Gobierno no olvide que los Refugios salvan vidas y responden al derecho de las mujeres contemplado en la LGAMVLV, a las Recomendaciones de la CEDAW al Estado Mexicano de contar con espacios de protección que brinden atención integral y especializada gratuitamente, así como a la Convención Belém Do Pará", concluyeron.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.



jabf