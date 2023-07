En medio del escándalo por el fraude por 9.5 mil millones de pesos, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) alista la contratación de un seguro de vida para sus funcionarios, pese a que la Ley Federal de Austeridad Republicana, publicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo prohíbe.

En la licitación LA-08-JBP- 008JBP999-N-30-2023, publicada el 5 de julio y cuya copia posee EL UNIVERSAL, se detalla que el seguro cubrirá la muerte de los servidores públicos de esta dependencia, cualquiera que sea su causa, incluyendo el suicidio.

Se indica que el monto de la suma asegurada será 40 veces el salario bruto mensual y que el seguro será para todos los servidores públicos, incluyendo a los mandos medios y superiores que laboran en Segalmex.

“Seguridad Alimentaria Mexicana llevará a cabo la contratación del servicio de conformidad al Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal referente a los seguros que se otorgarán con el fin de coadyuvar a la estabilidad económica, seguridad y bienestar de los servidores públicos, en el que se encuentra el seguro de vida institucional, el cual tiene por objeto cubrir únicamente los siniestros por fallecimiento o por incapacidad total, invalidez o incapacidad permanente total, considerando las disposiciones aplicables en el propio manual”, precisa el documento.

El artículo 22 de la Ley Federal de Austeridad Republicana publicada en noviembre de 2019 prohíbe “contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones”.

Foto: Especial

Lo disfrutarán todos los empleados

En el anexo técnico de la licitación se indica que el seguro cubrirá a todos los servidores públicos en activo, incluyendo a los mandos medios y superiores que laboran en Segalmex.

“El seguro es para todo el personal que se encuentre dentro de la estructura laboral de Segalmex incluyendo al personal que se encuentra en algún proceso de dictamen de invalidez por el IMSS o en litigio. Los aseguradores no contribuyen al pago.

“En su caso para considerar al personal jubilado y/o pensionado, éste tendrá la calidad de activo en Segalmex y sólo se cubrirá por fallecimiento”.

Además, la licitación indica que no habrá límite de edad para recibir esta prestación.

También detalla que en caso de siniestros ocurridos a personal no incluido en la póliza, la indemnización procederá de parte de la aseguradora, sólo con que Segalmex cumpla con los requisitos para la reclamación a que se refiere el anexo.

“Si durante la vigencia ocurriera un siniestro, éste se indemnizará con el salario ordinario bruto mensual vigente, y el ajuste de la prima se efectuará como se describe en el primer párrafo de este apartado”, puntualiza.

La licitación indica que el próximo 20 de julio se hará la presentación y apertura de proposiciones y el 24 de julio se llevará a cabo la notificación del fallo.

En junio pasado, el presidente López Obrador acusó que sus adversarios exageran en el caso de corrupción en Segalmex por 9 mil 500 millones de pesos, en que se investigan 100 denuncias y suman 26 detenidos.

En conferencia de prensa, en la que se rindió un extenso informe sobre este caso, el Jefe del Ejecutivo federal aseguró que Ignacio Ovalle, extitular de Segalmex, se confió y cometió el error de invitar a trabajar a funcionarios corruptos que lo engañaron y quienes realizaron compras con sobreprecios a empresarios corruptos.

“Es un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro gobierno, y como no queremos que quede ninguna mancha, porque este gobierno no permite, no tolera la corrupción ni la impunidad, porque somos distintos, no pertenecemos a los neoliberales o neoporfiristas, cuyo distintivo principal ha sido la corrupción, y no queremos que esto se quede sin ser aclarado completamente”, dijo.